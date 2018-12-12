Самарцев опросят о реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»

192

В среду, 12 декабря, стартовал опрос общественного мнения о реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Самарско-Тольяттинской агломерации.Опрос проводится в официальном сообществе проекта в "ВКонтакте" (vk.com/bkdsamara), которое является общественной приёмной.Реализация проекта велась на территории Самарско-Тольяттинской агломерации в 2017-2018 годах в городах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск и Кинель. Также были отремонтированы дороги регионального значения, выполняющие функцию «маятниковой миграции» населения к центрам агломерации. В 2018 году отремонтировано 79 участков автодорог регионального и местного значения общей протяженностью более 140 км.Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети. Выразить свое мнение можно до 19 декабря 2018 года. Итоги голосования позволят определить, насколько жители агломерации удовлетворены качеством ремонта автомобильных дорог в 2018 году.Опросы общественного мнения о реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» проходили также в июне и октябре 2018 года.На вопрос «Как вы оцениваете качество проведенных работ?» пользователи сети следующим образом:«нормально, но есть замечания» - октябрь - 45%, (июль – 42%);«хорошо, дороги ремонтируют» - октябрь - 26,7%, (июль – 17,3%);«очень плохо» - октябрь 21,6% (июль – 22,6%);«ничего не знаю о проекте, ремонта дорог в своем городе не заметил» - октябрь - 6,7% (июль - 17,2%).Отметим, что в следующие пять лет реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» будет продолжена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».До 2024 года в Самарской области планируется отремонтировать 1797 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в том числе 778 автодорог Самарско-Тольяттинской агломерации. На эти цели в последующие пять лет будет направлено более 35,6 млрд рублей, в том числе 11,56 млрд рублей - из федерального бюджета.В 2019 году нацпроектом предусмотрен ремонт и капитальный ремонт 91 участка автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км, сообщает пресс-служба облправительства.