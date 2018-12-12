Я нашел ошибку
Главные новости: 
На Самарской набережной продолжается установка ледовых скульптур Ведется заливка катка.
На Самарской набережной продолжается установка ледовых скульптур
Детская поликлиника на Молодёжной в Самаре заработала в полную силу Завершен капитальный ремонт, плюс закуплено 18 единиц нового оборудован
Детская поликлиника на Молодёжной в Самаре заработала в полную силу
В Самару контрабандой пытались ввезти крупную сумму через аэропорт Таможней возбуждено уголовное дело.
В Самару контрабандой пытались ввезти крупную сумму через аэропорт
Жители Самарской области выберут лучшего игрока футбольного клуба «Крылья Советов»
Жители Самарской области выберут лучшего игрока футбольного клуба «Крылья Советов»
В Самаре тепловоз втолкнулся с вазовской легковушкой Автомобиль получил механические повреждения.
В Самаре тепловоз столкнулся с вазовской легковушкой
Минздрав создал памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь Контроль за соблюдением прав на бесплатную медицинскую помощь будет сохранен.
Минздрав создал памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь
В регионе продолжаются экскурсии на предприятия МСП в рамках проекта «Профессия «Предприниматель»
В регионе продолжаются экскурсии на предприятия МСП в рамках проекта «Профессия «Предприниматель»
В Сергиевском районе иномарка Chery Tiggo врезалась в трактор Водитель попал в больницу.
В Сергиевском районе иномарка Chery Tiggo врезалась в трактор
сегодня  Среда, 12 декабря, 13:26
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/12:
USD 66.5
0.26
EUR 75.62
-0.09
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Самарцев опросят о реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»

12 декабря 2018 09:49
192
Самарцев опросят о реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»
Выразить свое мнение можно до 19 декабря.

В среду, 12 декабря, стартовал опрос общественного мнения о реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Самарско-Тольяттинской агломерации.
Опрос проводится в официальном сообществе проекта в "ВКонтакте" (vk.com/bkdsamara), которое является общественной приёмной.

Реализация проекта велась на территории Самарско-Тольяттинской агломерации в 2017-2018 годах в городах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск и Кинель. Также были отремонтированы дороги регионального значения, выполняющие функцию «маятниковой миграции» населения к центрам агломерации. В 2018 году отремонтировано 79 участков автодорог регионального и местного значения общей протяженностью более 140 км.

Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети. Выразить свое мнение можно до 19 декабря 2018 года. Итоги голосования позволят определить, насколько жители агломерации удовлетворены качеством ремонта автомобильных дорог в 2018 году.

Опросы общественного мнения о реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» проходили также в июне и октябре 2018 года.
На вопрос «Как вы оцениваете качество проведенных работ?» пользователи сети следующим образом:
«нормально, но есть замечания» - октябрь - 45%, (июль – 42%);
«хорошо, дороги ремонтируют» - октябрь - 26,7%, (июль – 17,3%);
«очень плохо» - октябрь 21,6% (июль – 22,6%);
«ничего не знаю о проекте, ремонта дорог в своем городе не заметил» - октябрь - 6,7% (июль - 17,2%).
Отметим, что в следующие пять лет реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» будет продолжена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
До 2024 года в Самарской области планируется отремонтировать 1797 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в том числе 778 автодорог Самарско-Тольяттинской агломерации. На эти цели в последующие пять лет будет направлено более 35,6 млрд рублей, в том числе 11,56 млрд рублей - из федерального бюджета.
В 2019 году нацпроектом предусмотрен ремонт и капитальный ремонт 91 участка автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км, сообщает пресс-служба облправительства.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
12 декабря 2018  09:49
Самарцев опросят о реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»
Самарцев опросят о реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»
Выразить свое мнение можно до 19 декабря. Благоустройство региона
191
11 декабря 2018  14:59
Работа проводится следующим образом: за два месяца до демонтажа металлических конструкций на территории гаражных массивов вывешиваются объявления, предупреждающие собственников о предстоящих работах.
В Самаре подвели итоги работы по ликвидации незаконных гаражей за 2018 год
Работа проводится следующим образом: за два месяца до демонтажа металлических конструкций на территории гаражных массивов вывешиваются объявления,... Благоустройство региона
461
11 декабря 2018  12:45
В центре Самары хотят разместить исторические павильоны
В центре Самары хотят разместить исторические павильоны
Их предлагают установить там, где не осталось уникальной исторической застройки.  Благоустройство региона
208
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
320
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
594
29 октября 2018  22:03
Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
 На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат.  Капитальный ремонт в Самаре
570
Весь список
Всё в Дом
27 ноября 2018  19:00
Особенности ремонта стиральной машины на дому
Особенности ремонта стиральной машины на дому
 Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время.    Всё в Дом
408
16 ноября 2018  06:40
10 советов покупателю кухни на заказ
10 советов покупателю кухни на заказ
 Если вы покупаете кухню на заказ впервые, обязательно прочтите эти простые правила. Помогут в этом  элитные кухни на заказ .   Всё в Дом
426
31 августа 2018  17:35
Спальня с итальянской мебелью из вишни
Спальня с итальянской мебелью из вишни
 В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой.  Всё в Дом
1641
Весь список
ЖКХ
11 декабря 2018  21:19
Счетная палата Самарской области вскрыла тренд на рост занятий предпринимательской деятельностью сотрудников Фонда капитального ремонта.
Самарский фонд капремонта слишком увлекся предпринимательством
Счетная палата Самарской области вскрыла тренд на рост занятий предпринимательской деятельностью сотрудников Фонда капитального ремонта.  ЖКХ
359
11 декабря 2018  21:04
Установка соответствующего оборудования по всей стране может стоить гражданам 130 млрд рублей.
Россиян могут обязать устанавливать умные газовые счётчики
Установка соответствующего оборудования по всей стране может стоить гражданам 130 млрд рублей.  ЖКХ
366
11 декабря 2018  14:31
Это журналы с приказами, выписками постановлений водопроводно-канализационного отделения Самарского губернского отдела местного хозяйства. Именно так назывался водоканал в 1925 году.
Тяга на рытьё картофеля. В музей истории самарского водопровода поступили новые экспонаты
Это журналы с приказами, выписками постановлений водопроводно-канализационного отделения Самарского губернского отдела местного хозяйства. Именно так... ЖКХ
264
Весь список

Экология
8 декабря 2018  12:27
Тольяттинцы установили чучела в знак протеста против загрязнения воздуха
Тольяттинцы установили чучела в знак протеста против загрязнения воздуха
Так они решили привлечь внимание жителей и властей. Экология
411
6 декабря 2018  12:54
Регоператор Самарской области обещает обеспечить транспортировку отходов
Регоператор Самарской области обещает обеспечить транспортировку отходов
Ранее сообщалось об отсутствии заявок на аукцион по определению подрядчика. Экология
264
6 декабря 2018  09:54
Ученые назвали невероятной скорость таяния льдов Гренландии Основной причиной схода льдов ученые считают потепление климата.
Ученые назвали невероятной скорость таяния льдов Гренландии
Основной причиной схода льдов ученые считают потепление климата. Экология
336
Весь список


Видео
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
548
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
879
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
804
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
547
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
575
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
872
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1082
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
962
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1353
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1738
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1811
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3026
Весь список

Мероприятия
В Новокуйбышевске пройдёт юбилейный фестиваль «Радуга Поволжья»
14 декабря в Самаре состоится пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова
Активисты Общероссийского народного фронта проведут в Самаре открытый урок по цирковому искусству
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные