Самарцам запретили выбрасывать мусор после субботников в контейнеры

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В том числе, планируется проведение трех городских субботников (6, 13 и 20 апреля), на которые приглашаются все желающие жители областной столицы. Так, к примеру, в прошлом году в ходе общегородского субботника самарцы собрали около 5,5 тыс. кубометров отходов.Однако, как выяснилось, в этом году с вывозом собранного мусора могут возникнуть проблемы. Как сообщает регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "ЭкоСтройРесурс", который с начала года начал работать в регионе, цитата, "складирование отходов, образующихся после субботников, в контейнеры для твердых коммунальных отходов не допускается", пишет Самру.ру."Ответственность за своевременное удаление пакетов с мусором лежит на организаторах мероприятий по благоустройству и зависит от того, где были собраны эти отходы. Если мусор был собран на территориях общего пользования, то его вывозом занимаются администрации местного самоуправления. Если речь идет об уборке придомовых территорий, то ответственность лежит на управляющих организациях (УК, ЖСК, ТСЖ и т. д.). Вывоз отходов, остающихся после субботников, может быть организован в рамках отдельных договоров с региональным оператором", - заявили в компании и призвали организаторов "заранее позаботиться о своевременном вывозе отходов после мероприятий по благоустройству".Региональный оператор по обращению с ТКО утверждает: мусор, собранный во время субботников, - это не коммунальные отходы, а промышленные."После субботников вывоз мусора осуществляется на конкурентной основе, так как это промышленные отходы. Вы может обратиться к любому перевозчику, осуществляющему подобную деятельность", - советует "ЭкоСтройРесурс" в своем твиттере.