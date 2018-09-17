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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Самарцам покажут 315-летнюю книгу

17 сентября 2018 11:10
80
Самарцам покажут 315-летнюю книгу Это первый в России учебник математики.
Это первый в России учебник математики.

В Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14А) можно увидеть уникальную иллюстрированную книгу, которая вышла в 1703 году. Это первый в России учебник математики - «Арифметика» Леонтия Магницкого. М.В. Ломоносов называл ее «вратами учености».

Выставка в здании библиотеки открыта до 30 сентября. Вход свободный, пишет Самру.ру.


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Комментарии



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