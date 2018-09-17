Самарцам покажут 315-летнюю книгу
17 сентября 2018 11:10
80
В Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14А) можно увидеть уникальную иллюстрированную книгу, которая вышла в 1703 году. Это первый в России учебник математики - «Арифметика» Леонтия Магницкого. М.В. Ломоносов называл ее «вратами учености».
Выставка в здании библиотеки открыта до 30 сентября. Вход свободный, пишет Самру.ру.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
17 сентября 2018 11:15
Работы должны быть завершены до конца текущего года. Благоустройство региона
85
17 сентября 2018 11:10
Это первый в России учебник математики. Благоустройство региона
79
17 сентября 2018 09:46
Открыто новое голосование на портале «ВМЕСТЕ». Благоустройство региона
100
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
1936
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
378
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
456
Всё в Дом
31 августа 2018 17:35
В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой. Всё в Дом
452
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1050
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
384
ЖКХ
14 сентября 2018 10:15
Для этого применялся метод продавливания трубы под землей. ЖКХ
198
13 сентября 2018 13:29
Каждый десятый или двадцатый должник — те, кого принято называть асоциальными личностями. ЖКХ
247
11 сентября 2018 13:59
Помещение сдается в аренду под кафе. ЖКХ
295
Экология
16 сентября 2018 12:11
Синоптики прогнозируют похолодание. Экология
499
13 сентября 2018 11:46
Инициатива придать новый статус острову обсуждалась с прошлого года. Экология
194
12 сентября 2018 13:47
За каждое животное города и района получат по 2372,25 рубля. Экология
271
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
326
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
14938
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
399
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
555
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
655
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1023
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
560
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
660
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1626
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1171
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1250
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1210
Мероприятия