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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Самарский фонд капремонта вдвое сократил план своей работы

26 ноября 2018 10:45
163
Самарский фонд капремонта вдвое сократил план своей работы При этом фонд во столько же увеличил содержание.
При этом фонд во столько же увеличил содержание.

С 2015-го по 2017 год расходы на содержание регионального оператора «Фонд капитального ремонта» (ФКР) увеличились со 161 млн до 335 млн рублей. При этом план по площади капремонта почти вдвое сократился. Таковы выводы Счетной палаты Самарской области, которая не в первый раз проверяет ФКР.

В целом выводы аудиторов показывают, что фонд неэффективно расходовал средства практически по всем направлениям своей деятельности, пишет СО ОНЛАЙН.

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Комментарии



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Самарский фонд капремонта вдвое сократил план своей работы
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