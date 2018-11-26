Самарский фонд капремонта вдвое сократил план своей работы
26 ноября 2018 10:45
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С 2015-го по 2017 год расходы на содержание регионального оператора «Фонд капитального ремонта» (ФКР) увеличились со 161 млн до 335 млн рублей. При этом план по площади капремонта почти вдвое сократился. Таковы выводы Счетной палаты Самарской области, которая не в первый раз проверяет ФКР.
В целом выводы аудиторов показывают, что фонд неэффективно расходовал средства практически по всем направлениям своей деятельности, пишет СО ОНЛАЙН.
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Комментарии
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