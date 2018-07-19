Самарских артистов приглашают выступить на ул. Куйбышева
19 июля 2018 09:49
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Как уже сообщалось, принято решение сделать самарскую ул. Куйбышева пешеходной выходным до конца лета.
Такой она была во время Чемпионата мира по футболу. По вечерам местные жители с удовольствием гуляли по проезжей части и сидели за уличными столиками местных кафе и ресторанов. По улице также прошли несколько танцевальных шествий и карнавалов, посвященных ЧМ-2018.
До начала сентября в тестовом режиме улицу будут освобождать от автомобилей по выходным. Поэтому городские власти для проведения активностей ищут художников, танцоров и музыкантов. Уже сейчас творческая молодежь готовит интересные программы на выходные дни, когда улица Куйбышева будет пешеходной. Все желающие принять в них участие или внести свои предложения по мероприятиям могут оставить заявку по телефону 332-94-00, пишет "Самарская газета".
Фото: Дильдина Светлана.
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