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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Самарских артистов приглашают выступить на ул. Куйбышева

19 июля 2018 09:49
137
Самарских артистов приглашают выступить на ул. Куйбышева
Департамент культуры и молодежной политики ищет художников, танцоров и музыкантов.

Как уже сообщалось, принято решение сделать самарскую ул. Куйбышева пешеходной выходным до конца лета.
Такой она была во время Чемпионата мира по футболу. По вечерам местные жители с удовольствием гуляли по проезжей части и сидели за уличными столиками местных кафе и ресторанов. По улице также прошли несколько танцевальных шествий и карнавалов, посвященных ЧМ-2018.

До начала сентября в тестовом режиме улицу будут освобождать от автомобилей по выходным. Поэтому городские власти для проведения активностей ищут художников, танцоров и музыкантов. Уже сейчас творческая молодежь готовит интересные программы на выходные дни, когда улица Куйбышева будет пешеходной. Все желающие принять в них участие или внести свои предложения по мероприятиям могут оставить заявку по телефону 332-94-00, пишет "Самарская газета".

Фото: Дильдина Светлана.

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