Самарские власти начали подготовку к ремонту улицы Дачной
28 февраля 2019 12:55
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Заявку опубликовали на портале госзакупок.
— Инженеры подготовят документы в течение 5 месяцев. Затем их вынесут на публичные слушания, — говорится в техническом задании.
Все работы необходимо закончить в течение 8 месяцев. Услуги инженеров оценили в 4,25 миллиона рублей. Деньги выделят из городского бюджета, пишет 63.ру.
Улицу Дачную планируют реконструировать в два этапа. На первом рабочие приведут в порядок участок от Московского шоссе до Пензенской. На втором — от Пензенской до Горной.
Местные жители жалуются Железнодорожного района, что многочисленные ямы на проезжей части увеличиваются.
— Приглашаем вас прогуляться на участок улицы Дачной от Пензенской до Карла Маркса. Как ездить здесь? В этом году можно не картошку а деревья высаживать — ямы расширились и углубились. Примите меры, сил нет уже терпеть, — написали горожане.
— Пока будем поддерживать этот участок, как и в 2018 году. После схода снега подровняем, — ответил местным жителям глава района Вадим Тюнин.
Несмотря на то, что к ремонту Дачной чиновники планируют приступить в этом году, процесс может растянуться на несколько лет. Дорога прогремела на весь мир своими «лунными кратерами». Так прозвали ямы на участке от проспекта Карла Маркса до Тухачевского. Шутка облетела даже заграничные таблоиды: в Великобритании о самарских дорожных червях узнали со страниц Daily Mail и The Sun, а также из документального фильма телеканала BBC 2. Этот стыд присыпали асфальтовой крошкой. Но «кратеры» опять размыло.
Над неудовлетворительным состоянием дороги шутили и местные жители. Весной 2018 года художник Лев Ушаков высадил в ямы картошку. А через несколько дней здесь же станцевала балерина.
Фото: pixabay.com
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