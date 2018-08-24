С улицы Партизанской в Самаре вывозят незаконные гаражи
24 августа 2018 12:44
123
"Освобождаем пространство для эффективного использования территории! Демонтаж и вывоз гаражей на ул. Партизанской, 163. С начала 2018 г. в Советском районе вывезено около 520 (!) незаконных гаражей! Продолжаем работу", - сообщает в твиттере администрация Советского района.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
24 августа 2018 13:15
Было выслушано мнение жителей о качестве работ. Благоустройство региона
137
24 августа 2018 12:44
С начала года в Советском районе вывезено около 520 незаконных гаражей. Благоустройство региона
122
22 августа 2018 17:58
Во время объезда Октябрьского района Глава города повторно посетила и общественные пространства, которые выиграли в рейтинговом голосовании и вошли в список... Благоустройство региона
251
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
1213
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
338
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
403
Всё в Дом
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
897
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
336
3 мая 2018 18:47
Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое. Всё в Дом
299
ЖКХ
24 августа 2018 09:27
Руководителям и сотрудникам «РКС-Самара» были заданы десятки вопросов. ЖКХ
140
23 августа 2018 11:56
Проводятся и поощрительные акции, в ходе которых добросовестные абоненты получают подарки. ЖКХ
191
23 августа 2018 11:38
Он оказался внесен в программу капремонта спустя 30 лет после того как был снесен. ЖКХ
177
Экология
24 августа 2018 09:36
Это связано с цветением сине-зеленых водорослей. Экология
131
21 августа 2018 22:04
Почти половина проб для исследования была собрана на территории детсадов, школ и детских площадок. Экология
432
21 августа 2018 12:49
Второй в ближайшее время появится на второй самой высокой смотровой площадке. Экология
250
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
672
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1271
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
969
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1639
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1396
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1444
Фоторепортажи
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
633
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
766
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
782
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
552
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1987
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1944
Мероприятия