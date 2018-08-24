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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

С улицы Партизанской в Самаре вывозят незаконные гаражи

24 августа 2018 12:44
123
С улицы Партизанской в Самаре вывозят незаконные гаражи
С начала года в Советском районе вывезено около 520 незаконных гаражей.

"Освобождаем пространство для эффективного использования территории! Демонтаж и вывоз гаражей на ул. Партизанской, 163. С начала 2018 г. в Советском районе вывезено около 520 (!) незаконных гаражей! Продолжаем работу", - сообщает в твиттере администрация Советского района.

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