С учетом обращений горожан на Южном мосту в Самаре проводятся работы в рамках гарантийных обязательств

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На одной важнейших транспортных магистралей Самары - Южном мосту - с учетом обращений автомобилистов и результатов гарантийного осмотра объекта подрядчик ведет работы согласно гарантийным обязательствам. Так, в настоящее время в завершающей стадии - ремонт подходов к мостовому переходу на площади 400 кв. м. Кроме того, необходимо выполнить гарантийный ремонт деформационных швов. К этому виду работ планируется приступить с 1 октября текущего года.Напомним, капитальный ремонт мостового комплекса был произведен в прошлом дорожно-строительном сезоне по программе комплексного развития инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Общая площадь ремонта составила 12,9 тысяч кв. м, протяженность объекта – 1 км.Все замечания подрядная организация устраняет за свой счет.Стоит отметить, что подрядчик трудится преимущественно в ночное время, чтобы не создавать неудобств автомобилистам.В процессе и после окончания работ в обязательном порядке специалистами Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары и кураторами его подведомственного учреждения (МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство») осуществляются мероприятия по контролю качества, сообщает сайт горадминистрации.