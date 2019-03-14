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Рынок с пересечения Авроры и Аэродромной в Самаре переедет в другое место

14 марта 2019 13:13
133
Рынок с пересечения Авроры и Аэродромной в Самаре переедет в другое место
Местные жители и предприниматели сами предложат новое место для торговых рядов.

Более 20 лет на пересечении улиц Авроры и Аэродромной работает рынок «Лотос». У него есть постоянные покупатели, которые рады, что могут приобрести нужную продукцию рядом с домом. Но есть и противники нахождения торговых рядов на этом месте, пишет "Самарская газета". Рынок занимает широкую пешеходную зону на улице Авроры, где вполне можно разбить полноценный бульвар. Пока же люди вынуждены протискиваться мимо павильонов, лотков. К тому же «Лотос», находясь на одной из центральных магистралей города, выглядит не лучшим образом, выходит на дорогу обшарпанным ограждением.

Ресурсоснабжающие организации неоднократно ставили перед властями вопрос о переносе рынка. По информации ООО «Самарские коммунальные системы» и ПАО «Т Плюс», он располагается в охранной зоне водопроводных, канализационных и тепловых сетей и мешает проведению ремонтных работ. А в случае порывов могут пострадать сами же торговцы.

К тому же сейчас рынок является несанкционированным. Суды разных инстанций подтвердили: договор аренды земельного участка, на котором расположен «Лотос», не действует, и ООО «Спарта» (организатор рынка) должно освободить территорию — вывезти торговые объекты. В минувший вторник мэрия организовала встречу предпринимателей и жителей, которые выступают за сохранение рынка, и тех, у кого есть претензии к его работе.

Первый заместитель главы Самары Максим Харитонов предложил высказаться обеим сторонам. Люди выражали мнения очень эмоционально, перебивали друг друга, срывались на крик. Торговцы настаивали: рынок нужен, ведь он обеспечивает продуктами жителей, а их — заработком. Поблизости подобных объектов нет. Между тем они подтвердили, что торговать в грязи, в «курятниках» им неприятно.

Харитонов подчеркнул: рынок больше не может располагаться на прежнем месте, как бы ни настаивали на этом торговцы и представители «Спарты». К слову, много лет последние предлагали благоустроить рынок, но так и не воплотили свой проект в жизнь. Торговцы объяснили, что порядок на «Лотосе» так и не навели, потому что не были уверены, что он продолжит работать.

По словам вице-мэра, городская администрация заинтересована в том, чтобы найти для размещения рынка иное место, сохранить рабочие места для людей.

— Мы — за сохранение рынка, но он должен быть законным, благоустроенным, удобным и безопасным, — сказал Харитонов. — Нам необходимо вместе подобрать для рынка другой участок, прийти к компромиссному решению, которое устроило бы всех.

В итоге на встрече договорились, что жители и предприниматели предложат близлежащие территории с большой проходимостью людей в районе улиц Авроры и Аэродромной, куда, на их взгляд, мог бы переехать рынок. А мэрия и администрация Советского района проработают техническую сторону вопроса — проверят, свободны ли эти участки от инженерных коммуникаций. К обсуждению темы вернутся в ближайшее время.

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Комментарии



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