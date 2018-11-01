Рынок мебели «Самоделкин» на Ташкентской демонтируют
1 ноября 2018 13:29
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О предстоящих работах «Самарской газете» сообщил глава администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков. «В ближайшую неделю будут демонтированы автомойка, автостоянка и мебельный рынок на улице Ташкентской. Их владельцы предупреждены заранее, все уведомления выписаны», — заявил он. Эта работа ведется в рамках реконструкции бульвара по улице Ташкентской.
Затем снесут и рынок «Самоделкин». Сам собственник объекта планирует вернуть его в следующем году после реконструкции улицы. Однако для этого он должен сделать рынок более современным и представить этот проект в мэрию. Которая, возможно, его согласует, пишет СО ОНЛАЙН.
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