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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Рынок мебели «Самоделкин» на Ташкентской демонтируют

1 ноября 2018 13:29
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Рынок мебели «Самоделкин» на Ташкентской демонтируют
Собственник объекта планирует вернуть его в следующем году после реконструкции улицы.

О предстоящих работах «Самарской газете» сообщил глава администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков. «В ближайшую неделю будут демонтированы автомойка, автостоянка и мебельный рынок на улице Ташкентской. Их владельцы предупреждены заранее, все уведомления выписаны», — заявил он. Эта работа ведется в рамках реконструкции бульвара по улице Ташкентской.

Затем снесут и рынок «Самоделкин». Сам собственник объекта планирует вернуть его в следующем году после реконструкции улицы. Однако для этого он должен сделать рынок более современным и представить этот проект в мэрию. Которая, возможно, его согласует, пишет СО ОНЛАЙН.
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Комментарии



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