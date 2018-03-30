Ремонт Струковского сада в Самаре полностью завершится к началу мая

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29 марта в Думе г.о. Самара обсудили ремонт Струковского сада. О ситуации рассказал, заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары.Два муниципальных контракта на общую сумму 267 млн рублей выполнены в целом на 60%. В 2017 году закончены ремонт тротуаров, замена бортового камня, устройство системы автоматического полива, укладка рулонных газонов, обрезка и посадка деревьев, установка малых архитектурных форм, ремонт наружного освещения, устройство лестничных маршей, ремонт забора по всему периметру, капитальный ремонт фонтанов, ремонт стеллы А.М. Горькому, ремонт административного здания (без покраски). В 2018 году установлены 10 секций ворот входных групп и летней эстрады, подъемные платформы для маломобильных граждан, 72 скамейки и 100 урн, отремонтировано кафе, установлены мнемосхемы для инвалидов по зрению. К 30 апреля будут установлены три автономных туалета, дорожные знаки, предстоит завершить ремонт летней эстрады, уложить резиновое покрытие на детской площадке.Татьяна Братчикова задала докладчику вопрос о строительстве в Струковском саду скейт-парка. Сейчас скейтеры собираются у входа в Театр оперы и балета, где уже расколота недавно уложенная плитка.Сергей Панферов сообщил, что скейт-парк пришлось перенести на место бывшего бассейна, поскольку объект не может быть размещен над тепловыми сетями. Строить спортобъект будет специализированная организация из Санкт-Петербурга.«Я думаю, этого недостаточно, потому что молодежь Красноглинского района вряд ли поедет в Струковский парк, чтобы потренироваться. Надо масштабно подойти к рассмотрению вопроса и выйти с инициативой организации таких площадок в других районах города», — сказала Татьяна Братчикова.По ее инициативе в парке и на 4 очереди набережной в конце апреля депутаты проведут выездные совещания.Алексей Дегтев в связи с приближением традиционных субботников напомнил депутатам, что Струковский сад много лет подряд был закреплен за городской Думой, и призвал всех к участию, сообщает сайт гордумы.