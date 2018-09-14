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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Ремонт Красноглинского шоссе в Самаре подходит к концу

14 сентября 2018 11:16
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Ремонт Красноглинского шоссе в Самаре подходит к концу Подрядчик уже установил отбойник и обустроил тротуары вдоль дороги
Подрядчик уже установил отбойник и обустроил тротуары вдоль дороги.

Реконструкцию Красноглинского шоссе в Самаре завершили на 98%. Об этом рассказал руководитель проекта подрядной организации «Самаратрансстрой» Алексей Зотов.

— Сейчас наши сотрудники завершают работу по установке дорожных знаков, укладке тактильной плитки, уборке мусора. Параллельно специалисты обустраивают освещение и ставят шумозащитные экраны на участках с жилой застройкой, — рассказал Алексей Зотов.

Ремонт Красноглинского шоссе стартовал в июле 2017 года. Минтранс передал подрядчику в работу участок от Волжского шоссе до моста через реку Сок. Его протяженность — 10 км. Для удобства все работы разделили на два этапа.

При реконструкции дорожного полотна подрядная организация допустила несколько ошибок. Рабочие заложили парковочный карман у остановки «Электрощит» бордюром и нанесли сплошную разметку, лишив тем самым автобусы возможности останавливаться.

На шоссе обустраивают пешеходные ограждения и разделительную полосу. При этом местные жители предлагают построить надземный переход, пишет 63.ру.

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Комментарии



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