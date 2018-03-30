Ремонт IV очереди набережной в Самаре намерены закончить до 30 апреля

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29 марта в Думе г.о. Самара под председательствомсостоялось заседание фракции «Единой России».«Изначально предполагалось, что работы на набережной и в Струковском саду будут закончены в марте 2018 года. Месяц уже заканчивается, мы обеспокоены. В связи с этим на сегодняшнем заседании выступят ответственные за ведение реконструкции и ремонта», — пояснила Татьяна Братчикова., заместитель руководителя Департамента градостроительства Администрации Самары, рассказал, что на сегодняшний день на IV очереди набережной выполнены все работы, не связанные с благоустройством: построены поливочный водопровод, ливневая канализация, сети электроснабжения. Идут работы по устройству дорожного полотна, практически завершена засыпка щебня и песка. Остается уложить около 8 тысяч кв. м. асфальта и 6 тыс. кв. м. тротуарной плитки – сделать это раньше помешала мартовская погода. Срок действия контракта по реконструкции набережной, заключенного с ООО «Автодоринжиниринг», истекает 20 мая 2018 года. Все работы планируется полностью закончить до 30 апреля — в том числе, засеять газоны. Захаров выразил уверенность, что подрядчик справится, сообщается на сайте гордумы.На вопрос депутата Александра Чернышева об удобстве набережной для маломобильных людей Олег Захаров ответил, что замечания представителей ассоциации инвалидов-колясочников «Десница» были учтены.