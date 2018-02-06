Реконструкцию Струковского сада в Самаре закончат весной 2018 года.
6 февраля 2018 14:04
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В Самаре подрядчик планирует завершить реконструкцию Струковского сада весной 2018 года. К этому моменту в парке отремонтируют летнюю эстраду для молодежного театра и обустроят декоративные стенки из камня и кирпича.
— Также здесь заменят водопровод и канализацию, наладят систему автополива газона и полностью отремонтируют площадку на входе возле стелы Максиму Горькому, — пояснили 63.ru в мэрии.
Во время весенней реконструкции общественный туалет на территории сада переоборудуют под складское помещение. Для удобства посетителей в парке поставят кабинки.
Струковский сад закрыли на ремонт в конце мая. За это время здесь полностью заменили верхнее покрытие асфальта и бордюры, восстановили газон на площади 32 тысячи кв. м и отремонтировали 276 фонарей. На аллеях установили 112 скамеек и 89 лавочек.
— Подрядчик капитально отремонтировал фонтаны «Мальчик и девочка» и «Грот». Также рабочие отреставрировали фасад здания на Красноармейской, где раньше располагался летний театр, — рассказали в администрации.
Для отдыха жителей и гостей города установили белоснежные беседки.
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