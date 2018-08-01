Реконструкция самарского ботанического сада завершится в сентябре
1 августа 2018 11:57
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В Самаре рабочие приступили к последней стадии реконструкции Ботанического сада. Об этом сообщили представители Самарского университета.
— Подрядчикам осталось засыпать новые дорожки гравием и отремонтировать асфальтовое покрытие, — рассказали в вузе. — Все работы планируют закончить в сентябре.
Новые гравийные дорожки будут выполнять две функции. С одной стороны, они позволят посетителям ближе рассмотреть уникальную коллекцию сада, а с другой — свести к минимуму негативное воздействие человека на растения, пишет 63.ру.
Также для гостей обустроят площадки для отдыха. Их хотят оформить в космическом стиле, напоминающем планеты солнечной системы.
Реконструкцию Ботанического сада начали в 2016 году. Сначала рабочие отремонтировали оранжерею, где находится коллекция экзотических растений. Они заменили деревянные конструкции на металлопластик, обновили системы отопления и вентиляции и утеплили крышу.
Второй этап стартовал в августе 2017 года. Для этого пришлось закрыть Ботанический сад.
За это время подрядчики установили фонари и уложили плитку у нового входа на пересечении Московского шоссе и Врубеля. Здесь осталось установить входную группу — конструкцию с надписью «Ботанический сад Самарского университета» и павильон.
В будущем здесь обустроят пропускной пункт или магазин по продаже саженцев. Также строители укрепили насыпь вдоль озера и восстановили чугунный забор вокруг парка.
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