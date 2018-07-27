Разрушенный фонтан в сквере Санфировой у Дома молодежи в Самаре демонтируют
27 июля 2018 09:41
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Как сообщалось ранее, в Самаре идет ремонт в сквере у памятника О. Санфировой на пересечении улиц Революционной и Аэродромной - в районе Дома Молодежи.
Там сделают новые дорожки, установят клумбы, спортивную и детские площадки, урны и лавочки. Глава города Елена Лапушкина также поручила проверить исправность системы освещения в сквере.
Старый разрушенный фонтан демонтируют.
Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», пишет Самру.ру.
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