Прокуратура нашла в Прибрежном и на Мехзаводе в Самары выбоины на дорогах

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Проверкой установлено, что в нарушение закона ряд автомобильных дорог, расположенных в пос. Мехзавод и Прибрежный Красноглинского района г.о. Самара, имеют повреждения в виде просадок и выбоин.По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес МП г.о. Самара «Благоустройство» внесено представление об устранении нарушений законодательства, материалы проверки направлены в ГИБДД УМВД России по г. Самаре для решения вопроса о возбуждении административных дел по ст. 12.34 КоАП РФ.Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.