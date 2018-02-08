Прием заявок по формированию комфортной городской среды в Самарской области завершится 10 февраля

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Жители Самарской области еще могут успеть подать заявку на благоустройство расположенных в их населенных пунктах бульваров, скверов и парков за счет федеральных средств, в рамках приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды». На это осталось три дня — сбор обращений завершается 10 февраля. После этого все проекты будут направлены на осмысление профессиональным дизайнерам, которые создадут макеты с визуализацией выбранных территории. Увидеть их и принять участие в рейтинговом голосовании за понравившиеся общественные пространства каждый житель региона сможет 18 марта на своем избирательном участке.Для подачи предложений по благоустройству общественных пространств активные и ответственные граждане могут обратиться в свои районные администрации, где им помогут составить и зарегистрировать заявку. Впрочем, существует более простой путь: попасть в программу комплексного благоустройства «Формирование комфортной городской среды» можно просто отправив сообщение на интернет-портале gorodsreda63.ru.Региональная онлайн-площадка программы gorodsreda63.ru была открыта 25 января для удобства интернет-пользователей. За эти две недели самарцы, используя специальную онлайн-форму, подали около 500 заявок на включение в федеральный проект общественных пространств своих городов и сел.Напомним, что принять участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году могут все муниципальные образования с населением более 1000 человек. 18 марта, в день выборов Президента Российской Федерации в пунктах общественного голосования каждый гражданин сможет выбрать те общественные пространства, которые на его взгляд нуждаются в первоочередном благоустройстве. Территории, которые выйдут из рейтингового голосования победителями, получат возможность преобразиться уже к 1 сентября этого года, собощает пресс-служба горадминистрации.