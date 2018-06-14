Я нашел ошибку
Главные новости: 
В небе над Самарой появятся 4-метровые гелиевые шары
В небе над Самарой появятся 4-метровые гелиевые шары
Депутаты предлагают сделать полисы ОСАГО именными Об этом стало известно от заместителя руководителя ЛДПР Ярослава Нилова.
Депутаты предлагают сделать полисы ОСАГО именными
На стадионе
На стадионе "Самара Арена" подняли флаги стран-участниц ЧМ-2018
Жерар Депардье и Пьер Ришар решили снять фильм о Мордовии
Жерар Депардье и Пьер Ришар решили снять фильм о Мордовии
В Самаре представят SHORT + SWEET: лучшее короткометражное кино Австралии
В Самаре представят SHORT + SWEET: лучшее короткометражное кино Австралии
Михаил Бабич открыл первую смену юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец»
Михаил Бабич открыл первую смену юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец»
Более 90% россиян выступили против повышения пенсионного возраста
Более 90% россиян выступили против повышения пенсионного возраста
В Сызрани стартует VIII турнир по спортивной гимнастике на призы Алексея Немова На эти дни Сызрань без преувеличения станет центром спортивной гимнастики всей страны.
В Сызрани стартует VIII турнир по спортивной гимнастике на призы Алексея Немова
сегодня  Четверг, 14 июня, 14:04
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/06:
USD 63.12
0.78
EUR 74.14
0.77
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

При ремонте самарских дорог нашли нарушения

14 июня 2018 11:30
При ремонте самарских дорог нашли нарушения
Контрольно-счетная палата Самары оценила качество ремонта дорог.

Проверке подверглись не только документы, но и фактическое состояние асфальтового полотна. Без нарушений дело не обошлось.

Например, подрядчики не выдерживали норматив по толщине асфальта при обустройстве тротуаров. В частности, эта проблема обнаружилась на Волжском проспекте и на проезде от ул. Димитрова до Гимназии №1.

«При производстве ремонтных работ по пр. Кирова не запланированы и не обеспечены условия для водоотвода в месте примыкания с дорогой, в связи с чем данный участок дороги затапливается в периоды выпадения осадков и таяния снега», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Нарекания вызвало и качество самой асфальто-бетонной смеси. Проверка показала, что 9 отобранных проб не соответствуют ГОСТу.

Особо отмечается, что представители властей далеко не всегда надлежащим образом следили за качеством работ. Это позволило бы устранять дефекты во время действия гарантийного срока.

По результатам контрольного мероприятия в адрес руководителей Департамента городского хозяйства и экологии и Департамента градостроительства, являвшихся заказчиками работ по мероприятиям программы, направлены представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, пишет ТРК "Терра".
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
14 июня 2018  11:30
При ремонте самарских дорог нашли нарушения
При ремонте самарских дорог нашли нарушения
Контрольно-счетная палата Самары оценила качество ремонта дорог.  Благоустройство региона
0
14 июня 2018  10:10
Рынок на Барбошиной поляне в Самаре снесут
Рынок на Барбошиной поляне в Самаре снесут
Мэрия Самары утвердила документацию по планировке территории в границах проспекта Кирова, улицы Ново-Садовой, жилой застройки в Промышленном районе.  Благоустройство региона
0
13 июня 2018  19:36
В микрорайоне «Крутые Ключи» появится новый детский сад
В микрорайоне «Крутые Ключи» появится новый детский сад
  Благоустройство региона
0
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
0
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
66
17 мая 2018  16:41
Выбрать септик для загородного дома
Выбрать септик для загородного дома
 Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты.    Капитальный ремонт в Самаре
168
Весь список
Всё в Дом
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
76
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
74
3 мая 2018  18:47
Покупка кухни в Кишиневе
Покупка кухни в Кишиневе
 Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое.  Всё в Дом
151
Весь список
ЖКХ
14 июня 2018  11:41
СКС ужесточают правила работы с незаконными подключениями к водоснабжению в Самаре
СКС ужесточают правила работы с незаконными подключениями к водоснабжению в Самаре
Они «сажают» давление в сетях, создают риск попадания загрязнений в общегородские коммуникации. ЖКХ
0
13 июня 2018  16:29
За любые граффити собственников зданий штрафуют административные комиссии на суммы от 50 до 150 тысяч рублей. При существующих правилах поводом для штрафных санкций становится даже очень симпатичный, по мнению авторов, рисунок.
СКС не даёт разрешения на нанесение любых надписей и рисунков на свои объекты
За любые граффити собственников зданий штрафуют административные комиссии на суммы от 50 до 150 тысяч рублей. При существующих правилах поводом для штрафных... ЖКХ
0
13 июня 2018  09:52
На период ЧМ-2018 в центральной диспетчерской службе СКС будут действовать дополнительные телефоны
На период ЧМ-2018 в центральной диспетчерской службе СКС будут действовать дополнительные телефоны
Это поможет быстрее устранить возможные утечки. ЖКХ
0
Весь список

Экология
14 июня 2018  12:48
Гринпис изучил мнение жителей и властей Самары о загрязнении воздуха
Гринпис изучил мнение жителей и властей Самары о загрязнении воздуха
Самара попала в «жёлтую» категорию рейтинга, которая означает, городские власти недооценивают важные элементы экологизации транспорта. Экология
0
13 июня 2018  12:09
Футбольные болельщики смогут посадить дерево
Футбольные болельщики смогут посадить дерево
Так они компенсируют свой "углеродный след". Экология
0
13 июня 2018  09:45
От пяти поселений Ставропольского района требуют ликвидировать неразрешенные свалки
От пяти поселений Ставропольского района требуют ликвидировать неразрешенные свалки
Не подозревая, что свалка незаконная, некоторые люди выбрасывают там мусор. Экология
0
Весь список


Видео
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
0
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
0
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
537
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
445
28 апреля 2018  10:53
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Скорее всего, это сом.
Социум
910
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
0
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
421
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
699
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
874
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
597
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1962
Весь список

Мероприятия
Во время проведения ЧМ-2018 на набережной в Самаре пройдут спортивные и культурно-массовые мероприятия
В церемонии открытия Фестиваля болельщиков в САмаре 14 июня примут участие 600 артистов
На открытии Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре в большой культурно-развлекательной программе примут участие 600 артистов
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда