Порядка 400 общественных пространств Самарской области вынесут на общественное голосование 18 марта

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21 февраля состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Самарской области. На нем подвели итоги I этапа реализации программы в 2018 году – сбора заявок от населения на включение в рейтинговое голосование общественных территорий, которые будут благоустроены в первую очередь, а также ход II этапа – организацию общественных обсуждений, которые в эти дни проходят по всей области. В работе заседания приняли участие и молодые архитекторы.Как отметил временно исполняющий обязанности первого заместителя председателя Правительства Самарской области, координатор приоритетного проекта, что сегодня проект в целом реализуется успешно, несмотря на то, что в 2017 году возник ряд проблем с его реализацией в отдельных муниципалитетах региона.«В текущем году по поручению Главы регионасущественно изменены подходы к реализации приоритетного проекта, инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Теперь по всем вопросам, где задействованы интересы жителей, в вопросах, в которых жители могут самостоятельно принять решение, мы запретили чиновникам принимать эти решения. Теперь люди определят проекты благоустройства, которые будут благоустроены в первую очередь. Активность жителей высока. Мы получили более 5 тысяч заявок на благоустройство общественных пространств в пунктах приема заявок, больше 1500 заявок поступили через сайт и еще около 115000 заявок мы получили от волонтеров, которые работали с гражданами и раздавали формы заявок», - отметил Кудряшов.Он отметил, что по итогам рассмотрения заявок порядка 400 общественных пространств по всей Самарской области вынесут на общественное голосование, которое планируется провести 18 марта. В каждом муниципалитете жители будут голосовать за территории, которые относятся к их муниципалитету, то есть для каждого будут подготовлены свои бюллетени. В настоящее время во всех муниципальных образованиях в населенных пунктах, где численность населения превышает 1000 человек, проходят общественные обсуждения дизайн-проектов. Каждый житель может прийти, ознакомиться с проектом, и внести свои предложения или коррективы.«Эскизные проекты были изготовлены районными администрациями и молодыми архитекторами, однако у людей может быть иное мнение. Нам очень важно, чтобы все территории, которые мы в итоге благоустроим, были максимально приспособлены под нужды людей. Кто-то хочет тихое пространство, кому-то нужна спортивная площадка, кто-то заостряет внимание на необходимости предусмотреть парковочные места для автомобилей. Важно, чтобы все это было учтено», - подчеркнул Виктор Кудряшов.О ходе общественных обсуждений рассказал первый заместитель руководителя Администрации Губернатора – руководитель департамента государственного управления«На сегодняшний день во встречах, проводимых в муниципалитетах, приняло участие свыше 26 тысяч человек. По итогам в бюллетени для голосования в Самаре будет включено 80 общественных территорий, из них 3 – общегородские, остальные 77 – внутрирайонные, в Тольятти жители будут голосовать за 16 пространств, 90 - отобрано для голосования в малых городах и еще более 200 приходится на муниципальные районы».Он также отметил, что для подсчета голосов создано 893 счетные комиссии. Виктор Кудряшов обратил внимание на то, что не менее 50% членов счетной комиссии должны составлять представители молодежи.Заместитель министра-руководитель департамента экономики и планирования инвестицийдоложил, что в настоящее время все муниципальные образования справились с контрольной точкой – 16 февраля – утвердили и опубликовали в СМИ перечни общественных территорий, которые будут предложены жителям для голосования 18 марта. Общественные пространства, подлежащие первоочередному благоустройству в 2018 году, будут утверждены после рейтингового голосования в рамках муниципальных программ до 31 марта.«До 1 марта текущего года требуется подготовить и опубликовать в средствах массовой информации дизайн-проекты благоустройства общественных территорий для ознакомления с ними всех заинтересованных лиц», – напомнил главам муниципалитетов Ульянкин.Он также отметил, что в рамках программы в 2018 году на территории Самарской области планируется благоустроить более 390 дворовых территории. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий включены в план-графики, подготовлены пакеты документов к организации конкурсных процедур по отбору подрядных организаций, в ряде муниципальных образованиях уже объявлены торги, сообщает пресс-служба облправительства.