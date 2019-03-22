Под контролем активистов партпроекта «Безопасные дороги» - ямочный ремонт самарских городских магистралей

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Не секрет, что ровные высококачественные дорожные покрытия - залог безопасного и спокойного дорожного движения и в черте города, и за его пределами. «Тает лед, и дороги тают вместе с ним», - злятся автомобилисты. Почему так происходит? Почему появляются выбоины? Почему дороги лидируют в списке актуальных проблем российской действительности?Чтобы снять часть этих вопросов, координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Алексей Степанов инициировал проверку хода работ по восстановлению дорожного покрытия после зимнего периода в Самаре. В этот раз было решено проконтролировать ход ямочного ремонта на улице Мичурина. Это одна из наиболее нагруженных городских трасс.«Каждую весну в связи с резким переходом температуры из минуса в плюс и обратно появляется дополнительная нагрузка на асфальтово-бетонное покрытие. Именно в этот период проводится аварийный ремонт с помощью литой асфальтобетонной смеси. Эта технология позволяет ремонтировать открывшиеся выбоины в пограничный период перехода воды из одного агрегатного состояния в другое. Температура данного вида асфальта при укладке составляет не менее 190 0С и поэтому ее применение возможно даже при небольших отрицательных температурах, кроме того в данном случае не требуется полное осушение подготовленных к ремонту участков – литой асфальт просто «выпаривает» остатки влаги. Смесь текучая, так как в ней содержится в большем количестве вяжущее вещество по сравнению с обычным уплотняемым асфальтобетоном и не требует уплотнения катками».Работы по проведению ямочного ремонта по контракту в Самаре осуществляет муниципальное предприятие «Благоустройство». Кроме того, данный вид ремонта выполняют частные подрядные организации в рамках исполнения своих гарантийных обязательств по дорогам, отремонтированным ими в прошлом. «Эти организации несут ответственность за состояние дорожного полотна и должны оперативно реагировать на появившиеся разрушения. Мы, со своей стороны, обеспечим должный контроль за сроками и качеством этих работ», - подчеркнул региональный координатор проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».С наступлением сезона весенних дорожных работ у главного инженера МП «Благоустройство» Евгения Дубовицкого работы прибавляется. Евгений Александрович рассказал, что в Самаре планируется отремонтировать в ближайшее время 11 тысяч квадратных метров дорог. Сейчас уже отремонтировано 4 300 квадратных метров. При хороших погодных условиях рабочие успевают произвести ремонт на 500-600 квадратных метрах дорожного полотна за сутки. 20 единиц техники и три бригады работают практически в круглосуточном режиме.Рейд «Безопасных дорог» в Самаре на улице Мичурина показал, что все необходимые технологические требования к проведению восстановительного ремонта соблюдены. Но самарские дороги по-прежнему остаются под контролем партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ». И это - далеко не последняя "проверка на дорогах".