"Парки Самары" просят ужесточить контроль за выгулом собак
29 марта 2019 13:13
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Работники МП "Парки Самары" просят власти ужесточить контроль за выгулом собак. Причиной послужило обращение одного из пользователей Twitter, который обратил внимание на проблему с домашними питомцами на Воронежских озёрах.
- Используйте, пожалуйста, ваш колоссальный административный ресурс для усиления патрулирования, - написали представители "Парков Самары" в соцсети. - Продукты жизнедеятельности приходится убирать работникам парков. Это, согласитесь, не самое приятное занятие.
Отметим, что проблема с выгулом домашних собак обостряется каждую весну, когда после таяния снега на поверхности земли остаются отходы жизнедеятельности питомцев, копившиеся в снежной толще всю зиму. При этом собаководы обращают внимание на то, что в городе катастрофически не хватает площадок для выгула собак. Многие из них также сообщают, что убирают за своими питомцами, однако проблему это не решает, пишет "Территория Самара".
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