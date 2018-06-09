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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Открытие пляжного сезона в Самарской области может пройти без отдыхающих

9 июня 2018 10:30
Открытие пляжного сезона в Самарской области может пройти без отдыхающих
Температура воды в волге ниже норм для купания.

Стала известна дата открытия в Сызрани пляжного сезона - 15 июня. Она была озвучена как в городской думе, так и в Управлении ГО и ЧС администрации Сызрани. Как и в предыдущие годы, официальными местами для купания признаны пляж ДЭУ, центральный и пляж в районе спасательной станции. Остальные участки побережья Волги в черте города не санкционированы для отдыха. В специально отведенных для купания местах коммунальщики очистили берег от залежей мусора, активную помощь им оказывали и добровольцы. В настоящий момент также обследовано речное дно вблизи территорий пляжей. Однако, несмотря на высокую их готовность к принятию отдыхающих, сезон купания может значительно отодвинуться от намеченной даты. Конечно, все из-за погодных условий. Согласно данным городской метеостанции, в настоящее время вода в Волге не превышает 11 градусов при норме для купания в 17 градусов. И за оставшиеся до 15 июня несколько дней это вряд ли произойдет, так как в регионе по-прежнему холодно и резкого потепления в ближайшее время не предвидится. Остается добавить, что начало лета прошлого года было примерно таким же: пляжи были готовы, но людей на них не было, пишет "Маленькая Сызрань".
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Комментарии



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