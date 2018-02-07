Освещение вдоль дороги по Ново-Садовой в Самаре восстановят к апрелю
7 февраля 2018 13:46
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В Самаре на участке улицы Ново-Садовой от Постникова оврага до улицы Советской Армии ведутся работы по ремонту электросетей. Освещение здесь появится в апреле. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
— «Самарская сетевая компания» прокладывает кабельные линии к вновь устроенным питательным пунктам по Ново-Садовой. После освещение включат по новой схеме. Ввести в эксплуатацию весь объект планируют до 15 мая, — уточнили в Минтрансе.
Ранее самарцы жаловались, что освещение на улице Ново-Садовой со стороны движения из города не работает уже несколько недель. Местные жители боятся гулять здесь с детьми и переходить дорогу. Причиной отключения послужило короткое замыкание, пишет 63.ру.
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