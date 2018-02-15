Освещение на Волжском шоссе в Самаре включат весной
15 февраля 2018 12:09
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Освещение Волжского шоссе будет подключено к электросети только через месяц. Об этом стало известно из сообщения представителя Минтранса. Именно Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и является заказчиком установки освещения вдоль шоссе.
Точные сроки подключения не называются. Освещение может появиться в марте или апреле текущего года. Фонари подключаются к сети «Самарской сетевой компании».
Напомним, Волжское шоссе было отремонтировано в 2017 году в рамках подготовки к ЧМ по футболу. Стоимость работ по контракту – более 500 млн рублей. На установку освещения было выделено еще 100 млн рублей. Волжское шоссе обустроили разделительным ограждением для встречных потоков, обустроили велосипедные дорожки, сообщает портал "Самарские водители".
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