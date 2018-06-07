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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Остановки на улице Ташкентской в Самаре оборудуют после 2018 года

7 июня 2018 09:56
Остановки на улице Ташкентской в Самаре оборудуют после 2018 года
Их установят в рамках шестого этапа реконструкции улицы.

Жители областной столицы жалуются на нехватку остановочных пунктов на улице Ташкентской. Министерство транспорта Самарской области прокомментировало ситуацию в твиттере.

— Остановки появятся после 2018 года, в рамках шестого этапа реконструкции улицы Ташкентской, — сообщили в региональном Минтрансе.

Остановочные павильоны установят за проезжей частью, на участке от улицы Демократической до больницы Середавина.

Реконструкцию участка улицы Ташкентской от больницы Середавина до Солнечной подрядчик завершил в 2017 году. Дорогу расширили с двух до четырех полос движения с разделительной полосой до 12 метров, а также провели благоустройство прилегающей территории с устройством пешеходной зоны и освещения. Правда, еще предстоит внести изменения. Скорректировать нужно будет примыкание дороги к трамвайным путям. Работы оплатят из городского бюджета, пишет 63.ру.
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Комментарии



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