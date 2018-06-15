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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Официальное открытие пляжей в Самаре снова перенесено

15 июня 2018 10:15
Официальное открытие пляжей в Самаре снова переносится
В этом году официальных пляжей будет восемь.

Сегодня, 15 июня, в Самаре должно было состояться официальное открытие городских пляжей.
Однако, как пишет Samru.ru, срок открытия перенесли, предположительно, на следующую неделю. Конкретика по дате появится, когда будет завершено оборудование пляжей для маломобильных граждан.

Напомним, в этом году официальных пляжей будет восемь:
• от спуска по ул. Ленинградской до спуска по ул. Вилоновской
• от спуска по ул. Маяковского до спуска по ул. Первомайской
• от спуска по ул. Осипенко до монумента Ладья
• в районе Загородного парка
• в районе спуска по ул. Советской Армии
• в районе Барбошиной поляны
• в районе СФГУП «Санаторий Можайский»
• в Красноглинском районе, за дамбой
Еще два пляжа будут специально подготовлены для отдыха маломобильных граждан - туда смогут заехать и искупаться даже люди на колясках. Они разместятся в районе Некрасовского и Маяковского спусков на Волге.
Изначально сообщалось, что официальный купальный сезон в городе откроется 10 июня.

Фото: Дильдина Светлана
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