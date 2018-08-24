Областное министерство транспорта и автомобильных дорог оценило качество ремонта дорог во дворах Самары

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В четверг, 23 августа, врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской областисовместно с представителями Общероссийского народного фронта оценили качество ремонта дорог и внутриквартальных проездов во дворах Октябрьского и Железнодорожного районов Самары.По поручению Главы регионаремонт дворов и внутриквартальных проездов максимально увязан с приоритетной программой «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой обновляются общественные пространства.Дмитрий Азаров поставил задачу на всех этапах выполнения работ учитывать мнения жителей и уделить особое внимание общественному контролю. Так руководителям муниципалитетов поручено работать совместно с представителями ОНФ, которые осуществляют мониторинг благоустройства, сообщает пресс-служба облправительства.«Я призываю жителей города к активному участию и в самих работах, и в контроле качества, потому что без общественного внимания не обойтись. Без подписей старшего по дому, общественного совета работы не должны приниматься», — отметил Глава региона 11 июля на очередном заседании межведомственной комиссии по реализации проекта в Самарской области.Врио министра посетил дворы по адресам Магнитогорская 6-6а, Осипенко,18 и Саранская, 13 и услышал мнение жителей о качестве ремонта дорог.Во дворе на улице Магнитогорской работы по ремонту внутриквартальной дороги завершены, сейчас ведется строительство детской площадки в рамках проекта «Комфортная городская среда». Жители довольны качеством проводимых работ. Однако, по словам Ивана Пивкина, грамотной стыковки двух проектов в данном дворе достичь не удалось. «Два проекта не состыкованы. Тротуар с детской площадки выходит на проезжую часть, отсутствует пониженный борт на выходе. Также нет тротуара вдоль автомобильной дороги. Идею комплексного ремонта всего пространства двора здесь воплотить не удалось», - отметил он.На Осипенко,18 дорожные работы также завершены. Сейчас жители сразу нескольких дворов ждут завершения строительства общественной территории, где появятся детская и спортивная площадки, велодорожки и два корта. Замечаний по качеству ремонта внутриквартальной дороги и максимальной доступности общественного пространства не возникло. «Большое спасибо подрядчикам, разуклонка в нашем дворе сделана практически идеально. Во время дождей луж нет совсем. Во время ремонта волнения жителей были связаны с укладкой очень крупного щебня в основание дороги при устройстве парковки, насколько это правильно с точки зрения технологии», - сообщил заместитель председателя ТСЖ Алексей Сорокин. Врио министра отметил, что на данной территории технология не нарушена, поскольку крупный щебень был расклинен более мелким.Во дворе дома по адресу Саранская, 13 уложили новый асфальт, но после первых дождей на некоторых участках дороги образовались лужи. Подрядной организации дано поручение в короткие сроки обеспечить водоотвод.По словам главы Октябрьского района Аллы Волчковой на территории Октябрьского района 13 дворовых территорий вошли в программу «Комфортная городская среда». «И впервые основные пожелания людей были связаны с асфальтированием дорог, которые обеспечивают подъезд к дому, выход на детскую и спортивные площадки», - подчеркнула глава района.В ходе встречи координатор Центра благоустройства комфортной городской среды Общероссийского народного фронта Самарской области Екатерина Гудзима прокомментировала роль общественного контроля: «При общероссийском народном фронте Самарской области создан центр мониторинга городской среды. Мы выезжаем ежедневно рука об руку с советом многоквартирных домов либо с председателями ТСЖ контролируем работы как по ремонту внутридворовых проездов, так и по созданию новых общественных пространств. Не везде с подрядными организациями находим мы общий язык, но чаще всего подрядчики слышат нас, мы все прекрасно понимаем, что это наше общее дело».Подводя итоги выездного мероприятия, Иван Пивкин отметил важность проведения качественных работ по благоустройству дворовых территорий и ремонту внутриквартальных проездов. «За последние два года много дорог было отремонтировано в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Сейчас главой региона Дмитрием Азаровым поставлена задача уделить особое внимание благоустройству дворовых территорий. Во многие дворы не заходили с ремонтом десятки лет, эти работы очень востребованы», - подчеркнул Иван Пивкин.