Обильный снегопад службы благоустройства Самары встретили в полной готовности
14 февраля 2019 13:35
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Обильный снегопад службы благоустройства Самары встретили в полной готовности – еще накануне для расчистки улично-дорожной сети за 2 смены было задействовано увеличенное количество уборочной техники: 552 единицы, в том числе самосвалов – 216, погрузчиков - порядка 90, дорожных комбинированных машин - 62 и др. Кроме того, около 400 сотрудников МП «Благоустройство» были выведены для уборки территорий вручную, сообщает горадминистрация.
Еще до усиления осадков высота снежного покрова в Самаре составляла 73 см. Для сравнения: по состоянию на аналогичную дату прошлого года она не превышала 41 см. Интенсивные осадки будут продолжаться до вечера. И темпы уборки еще более активизировали.
По прогнозам метеорологов, из-за температурных перепадов после снегопада ожидается гололедица. Поэтому уже сейчас особое внимание уделяется и противогололедным мероприятиям. Причем в процессе зимнего содержания улично-дорожной сети в сложных метеоусловиях муниципальное предприятие придерживается превентивных мер в части обработки территорий - спецтехника загружается реагентами еще до снегопада, чтобы в любой момент более оперативно начать борьбу с наледью.
Так, накануне дорожные службы применили около 146 тонн реагентов («Бионорда» и песчано-соляной смеси). Сегодня, чтобы не допустить образования снежного наката и обледенения дорог, планируется увеличить расход реагентов до 230-250 тонн, - сообщает Департамент городского хозяйства и экологии Администрации Самары.
В настоящее время наибольшее количество бригад дорожников сосредоточено на самых оживленных магистралях с маршрутами движения общественного транспорта. Тщательно расчищаются остановочные площадки, выходы на пешеходные переходы. На контроле – и состояние тротуаров, особенно тех, на которые выходят скатные крыши жилых зданий и учреждений (их очистка организуется в первоочередном порядке коммунальщиками и собственниками).
Сегодня только в дневную смену самарские улицы расчищают 200 уборочных машин и 314 дорожных рабочих. В ночную смену упор будет сделан на механизированную уборку, и количество техники традиционно увеличат. В этот период предстоит выполнить основной объем работ.
Отметим также, что еще в процессе подготовки к надвигающемуся снегопаду поддерживались стабильно высокие объемы вывоза снега. Полигоны продолжают работать на полную мощность. Так, за минувшие сутки туда доставили 10452 тонны снежных накоплений, а всего с начала сезона – около 600 тысяч тонн.
Службы благоустройства напоминают автомобилистам, что припаркованный вдоль дорог транспорт необходимо по возможности переставлять на уже очищенные места, давая возможность дорожной технике работать от борта до борта. Кроме того, просьба воздержаться от парковки автомобилей в зоне контейнерных площадок, чтобы не мешать их очистке и, соответственно, вывозу мусора.
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