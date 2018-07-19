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Новое колесо обозрения в самарском парке Гагарина может заработать в июле

19 июля 2018 09:32
50
Новое колесо обозрения в самарском парке Гагарина может заработать в июле
Начались работы по установке нового аттракциона.

В настоящее время на месте идет монтаж наземного каркаса, рассказали Samru.ru в МАУ "Парки Самары".

Напомним, старое колесо обозрения в парке разобрали, у него истек срок эксплуатации. Новое будет выше - 55 метров - и оно появится на другой площадке парке. Кататься на новом аттракционе можно будет круглый год - у этого колеса будут закрытые кабинки с подогревом и светильниками.

Завершить строительство и провести тестовые запуски колеса собираются уже в конце июля, если делу не помешает погода. В случае неблагоприятных для монтажа погодных условий сроки могут сдвинуться.


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