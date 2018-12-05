Незаконный гараж на улице Подшипниковой в Самаре снесли

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Жительница региона, мечтая о собственном гараже, самовольно заняла не принадлежавший ей земельный участок. Судебные приставы вернули землю городу.Согласно решению суда, гражданка А. обязана была в течение 5 дней освободить землю от незаконной постройки. Женщина не желала сносить кирпичный гараж и продолжала неправомерно пользоваться земельным участком. Суд Октябрьского района г. Самары принял решение об обязании гражданки А. снести постройку и привести землю площадью 24 кв.м. в пригодное для дальнейшего использования состояние. Судебными приставами-исполнителями в отношении должницы было возбуждено исполнительное производство.Работники Службы неоднократно совершали выход по месту жительства гражданки А. и требовали освободить землю от кирпичного гаража. Однако женщина не торопилась исполнять решение суда. Судебными приставами-исполнителями было вынесено постановление о взыскании с должницы исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.Несмотря на это, гражданка А. мер к добровольному исполнению решения суда не приняла. Земельный участок от самовольно возведенной постройки женщина так и не освободила. В связи с чем судебные приставы-исполнители. Снос незаконной постройки был произведен одной из специализированных организаций. Расходы за проведенные работы будут взысканы с должницы.