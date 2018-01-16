«Народный контроль» ликвидировал незаконный павильон в Самаре
16 января 2018 12:17
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Группа «Народный контроль» местного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» Промышленного района в рамках реализации парт проекта пресекла факт нелегального предпринимательства и добилась сноса павильона по ул. Георгия Димитрова, 117 в Самаре.
У продавца фейерверков не оказалось ни единого разрешительного и правоустанавливающего документа на торговлю в этом месте. Полиция составила протокол за незаконное предпринимательство, написано обращение в администрацию.
«Теневой бизнес - это большая проблема для экономики, так как «теневики» не платят ни налогов на землю, ни «белых» зарплат сотрудникам, лишь плодят коррупцию в чиновничьих кругах. Мы заинтересованы в очищении самарского рынка от таких бизнесменов», - заявил руководитель группы «Народный контроль» Михаил Лыков.
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