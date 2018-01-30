На сайт проекта «Комфортная городская среда в Самарской области» поступило более ста предложений по благоустройству
30 января 2018 12:40
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За первые трое суток работы интернет-портала gorodsreda63.ru самарцы подали более сотни заявок на включение общественных пространств своих городов и сел в федеральную программу комплексного благоустройства «Формирование комфортной среды». Как выяснилось, жителей губернии больше всего беспокоит неустроенность городских парков и скверов, отсутствие в них освещения и зон для отдыха и развлечений.
Более 80% присланных предложений касаются развития зеленых зон — люди просят уделить особое внимание посадке деревьев и разбивке клумб в общественных пространствах. Около половины обращений связаны с установкой лавочек в парках и освещения пешеходных улиц. Так, жители областной столицы предлагают очистить водоемы в парке «Воронежские озера», восстановить лестницу со спуском к Волге и сделать освещение в ЦПКиО «Загородный парк». В сквере им. Фадеева, вдоль проспекта Ленина горожане просят высадить декоративные кустарники и цветы, а на месте бывшей автостоянки - создать мемориально-парковый комплекс, посвященный памяти ветеранов ракетно-космической отрасли им. Д.И. Козлова.
Из Тольятти поступила заявка на благоустройство бульвара Курчатова, где необходимо установить лавочки, урны и освещение. А в Новокуйбышевске просят сделать велодорожки, установить аттракционы и очистить озера в парке Победы.
Региональная онлайн-площадка программы «Формирование комфортной городской среды» была открыта 25 января для удобства интернет-пользователей. Меньше чем за неделю сайт gorodsreda63.ru посетило несколько тысяч человек. Самарскую онлайн-площадку проекта уже заметили жители других регионов РФ. Они также начали присылать на сайт предложения по благоустройству общественных территорий в Самарской губернии.
Напомним, что принять участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» могут все муниципальные образования с населением более 1000 человек. Предложить свой вариант благоустройства с помощью специальной формы на сайте gorodsreda63.ru можно до 10 февраля 2018 года. А уже 18 марта, в день выборов Президента Российской Федерации в пунктах общественного голосования каждый гражданин сможет выбрать те общественные пространства, которые на его взгляд нуждаются в первоочередном благоустройстве, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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