Я нашел ошибку
Главные новости: 
Сервис сам проверяет наличие задолженности и помогает внести платеж вовремя.
Сбербанк запустил автоматическое погашение задолженности по кредитным картам
Росстандарт создаст реестры производителей продукции по ГОСТу
Росстандарт создаст реестры производителей продукции по ГОСТу
В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий.
В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий
На Фрунзенском мосту в Самаре завершено бетонирование пролетного строения путепровода в рамках строительства развязки на улице Шоссейной
На Фрунзенском мосту в Самаре завершено бетонирование пролетного строения путепровода в рамках строительства развязки на улице Шоссейной
Открытие фотовыставки «Лето с футбольным мячом» состоится в Самаре
Открытие фотовыставки «Лето с футбольным мячом» состоится в Самаре
СМИ узнали о планах ЦБ ограничить продажу полисов ОСАГО через агентов
СМИ узнали о планах ЦБ ограничить продажу полисов ОСАГО через агентов
На М-5 «Урал» вводятся ограничения на проезд большегрузов
На М-5 «Урал» вводятся ограничения на проезд большегрузов
С руководством фонда Сколково встретился глава региона Дмитрий Азаров
С руководством фонда Сколково встретился глава региона Дмитрий Азаров
сегодня  Вторник, 10 июля, 14:26
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/07:
USD 62.83
-0.29
EUR 73.94
0.04
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На пляжах в Самарской области возбудители инфекционных заболеваний не обнаружены

10 июля 2018 10:58
135
На пляжах в Самарской области возбудители инфекционных заболеваний не обнаружены
Все пробы воды, отобранные в организованных местах купания соответствуют требованиям безопасности.

На территории Самарской области в 2018 году открыты для общего пользования населения пляжи на территориях г.о. Самара, г.о. Тольятти, г.о. Жигулевск, г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Отрадный.

Управлением Роспотребнадзора по Самарской области предусмотрено систематическое обследование организованных пляжных зон с лабораторным контролем воды поверхностных водоемов в местах массового отдыха. Исследования воды проводятся аккредитованной в установленном порядке лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям еженедельно. В местах не подготовленных для купания исследования воды водоемов по эпидемиологическим показаниям проводятся эпизодически.

За июнь 2018 года в местах купания проведено исследование 178 проб воды на содержание микробов. Возбудители инфекционных заболеваний не обнаружены во всех пробах. Исследовано 100 проб на паразитологические показатели и гельминты. Проведена оценка 76 проб на содержание вредных химических веществ. Все пробы воды, отобранные в организованных местах купания соответствуют требованиям безопасности. Пробы, отобранные в первой декаде июля так же соответствуют санитарным правилам.

При выборе мест отдыха необходимо обратить внимание на благоустройство пляжа: наличие организованного спасательного пункта, мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, графиков уборки.
На организованном пляже работают спасательная служба, осуществляется лабораторный контроль воды и песка.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
10 июля 2018  10:58
На пляжах в Самарской области возбудители инфекционных заболеваний не обнаружены
На пляжах в Самарской области возбудители инфекционных заболеваний не обнаружены
Все пробы воды, отобранные в организованных местах купания соответствуют требованиям безопасности. Благоустройство региона
134
10 июля 2018  10:45
В Самаре подсветят ракету на проспекте Ленина
В Самаре подсветят ракету на проспекте Ленина
Так она не будет сливаться со зданиями, расположенными сзади. Благоустройство региона
106
9 июля 2018  12:11
В Самаре четвертую очередь набережной смыло дождем Снимками того, во что превратился недавно сданный объект, делятся пользователи твиттера.
В Самаре четвертую очередь набережной смыло дождем
Снимками того, во что превратился недавно сданный объект, делятся пользователи твиттера. Благоустройство региона
1161
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
142
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
163
17 мая 2018  16:41
Выбрать септик для загородного дома
Выбрать септик для загородного дома
 Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты.    Капитальный ремонт в Самаре
246
Весь список
Всё в Дом
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
216
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
158
3 мая 2018  18:47
Покупка кухни в Кишиневе
Покупка кухни в Кишиневе
 Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое.  Всё в Дом
199
Весь список
ЖКХ
10 июля 2018  11:45
«РКС-Самара» начинают реализацию проекта «Вода с улицы – в дом».
«РКС-Самара» начинают реализацию проекта «Вода с улицы – в дом»
Сейчас сотрудники провели анализ водозаборных колонок и существующих лицевых счетов абонентов. ЖКХ
110
9 июля 2018  16:25
Каждая игра, собиравшая почти полный стадион, становилась проверкой надежности инженерных коммуникаций.
ЧМ без ЧП: Бригады «РКС-Самара» в дни матчей дежурили на стадионе круглосуточно
Каждая игра, собиравшая почти полный стадион, становилась проверкой надежности инженерных коммуникаций.  ЖКХ
289
9 июля 2018  11:41
Технический совет «РКС-Самара» рассмотрел белорусское оборудование.
Технический совет «РКС-Самара» рассмотрел белорусское оборудование
Прежде всего, речь шла об установках горизонтального направленного бурения. ЖКХ
223
Весь список

Экология
10 июля 2018  11:17
В Самарской области стартует экологическая акция в рамках всероссийского конкурса «Зеленый маршрут»
В Самарской области стартует экологическая акция в рамках всероссийского конкурса «Зеленый маршрут»
В экологической акции на Молодецком кургане примут участие более 50 волонтеров. Экология
177
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
163
9 июля 2018  13:53
В некоторых угодьях Саратовской области введен запрет на охоту Он продлится три года.
В некоторых угодьях Саратовской области введен запрет на охоту
Он продлится три года. Экология
296
Весь список


Видео
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
163
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
412
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1938
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2357
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
909
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
1038
Весь список

Фоторепортажи
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
801
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2517
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1579
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2764
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
209
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
567
Весь список

Мероприятия
Открытие фотовыставки «Лето с футбольным мячом» состоится в Самаре
11 ресторанов на колесах расположились на набережной в Самаре
В поселке Мирный самарские активисты ОНФ организовали праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда