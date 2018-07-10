На пляжах в Самарской области возбудители инфекционных заболеваний не обнаружены
10 июля 2018 10:58
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На территории Самарской области в 2018 году открыты для общего пользования населения пляжи на территориях г.о. Самара, г.о. Тольятти, г.о. Жигулевск, г.о. Сызрань, г.о. Октябрьск, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Отрадный.
Управлением Роспотребнадзора по Самарской области предусмотрено систематическое обследование организованных пляжных зон с лабораторным контролем воды поверхностных водоемов в местах массового отдыха. Исследования воды проводятся аккредитованной в установленном порядке лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям еженедельно. В местах не подготовленных для купания исследования воды водоемов по эпидемиологическим показаниям проводятся эпизодически.
За июнь 2018 года в местах купания проведено исследование 178 проб воды на содержание микробов. Возбудители инфекционных заболеваний не обнаружены во всех пробах. Исследовано 100 проб на паразитологические показатели и гельминты. Проведена оценка 76 проб на содержание вредных химических веществ. Все пробы воды, отобранные в организованных местах купания соответствуют требованиям безопасности. Пробы, отобранные в первой декаде июля так же соответствуют санитарным правилам.
При выборе мест отдыха необходимо обратить внимание на благоустройство пляжа: наличие организованного спасательного пункта, мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, графиков уборки.
На организованном пляже работают спасательная служба, осуществляется лабораторный контроль воды и песка.
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Комментарии
Благоустройство региона
10 июля 2018 10:58
Все пробы воды, отобранные в организованных местах купания соответствуют требованиям безопасности. Благоустройство региона
134
10 июля 2018 10:45
Так она не будет сливаться со зданиями, расположенными сзади. Благоустройство региона
106
9 июля 2018 12:11
Снимками того, во что превратился недавно сданный объект, делятся пользователи твиттера. Благоустройство региона
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