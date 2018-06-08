На площади Славы в Самаре появились новые скамейки-лежаки
8 июня 2018 12:26
Об этом пишет автор проекта реконструкции стены Дмитрий Орлов в своем фейсбуке.
Такая форма скамейки позволяет смотреть на волжские красоты из положения полулежа. При этом старые скамейки без спинок, которые стояли тут раньше, демонтировали.
Вот что Дмитрий Орлов рассказал «Большой Деревне» о новой конструкции и будущем склона на площади Славы в целом:
«Наполнение стены и ее понимание — это отдельный проект, про который сейчас пока что все забыли, я имею в виду идею со всеми этими статуями. Сейчас площадка под непосредственно стеной — основа для будущего то ли монумента, то ли информационных плакатов, и на ней стоит жирный знак вопроса. Поскольку начинается Чемпионат мира, пустое пространство решили не оставлять. Эти скамейки — это мое видение темы, мне кажется там они очень уместны. Но естественно, они сильно влияют на характер самого монумента. Когда по стене примут окончательное решение, тогда определится и дальнейшая судьба этих скамеек — они либо останутся на месте, либо перекочуют наверх или вниз. Пока эти скамейки — это элемент украшения площади, временная конструкция, но построены они так. что простоят долго.
По сути, эта скамейка отражает некий дуализм площади Славы — она обращена к его монументальной и рекреационной составляющим. Прямая спинка, которая смотрит на стену — это про монументальность и гордость. Например, приедут люди на экскурсию, сядут на скамейку и будут слушать лектора — из-за стены там очень хорошая акустика, это некое красивое помещение для публичных лекций. Обратная сторона, наоборот, про рекреацию — можно разлечься на солнце, смотреть на небо и на пляж.
Сам склон делится на три яруса, полностью освоен пока самый нижний с фонтанами и амфитеатром. Верхняя площадка теперь тоже приобрела свой характер. Осталась пустой только та, что посередине — там, может быть, появятся перголы. Можно будет в тенечке посидеть».
Автор фото: Дмитрий Орлов
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Комментарии
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