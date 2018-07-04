На перекрестке Каховская - Юных пионеров в Самаре появится светофор
4 июля 2018 12:38
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На пересечении ул. Каховской с пр. Юных пионеров в Самаре в настоящее время идет установка светофора.
Водителей просят быть внимательнее и следить за дорогой.
На этом перекрестке регулярно случались ДТП, пишет Самру.ру.
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