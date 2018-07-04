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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На перекрестке Каховская - Юных пионеров в Самаре появится светофор

4 июля 2018 12:38
91
На перекрестке Каховская - Юных пионеров в Самаре появится светофор
На этом перекрестке регулярно случались ДТП.

На пересечении ул. Каховской с пр. Юных пионеров в Самаре в настоящее время идет установка светофора.

Водителей просят быть внимательнее и следить за дорогой.

На этом перекрестке регулярно случались ДТП, пишет Самру.ру.

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