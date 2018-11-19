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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На набережной около Ладьи в Самаре устранили недостатки ремонта

19 ноября 2018 11:56
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На набережной около Ладьи в Самаре устранили недостатки ремонта С лета подрядчик устранял выявленные нарушения.
С лета подрядчик устранял выявленные нарушения.

В настоящее время в Самаре идет процесс передачи четвертой очереди набережной Волги сетевым и эксплуатирующим организациям.
Об этом сообщили сегодня, 19 ноября, в департаменте градостроительства.

На участке выполнено примыкание асфальтобетонного покрытия к люкам и дождеприемным решеткам ливневки, восстановлены борт на нижней террасе, асфальтобетонное покрытие и разметка велосипедной дорожки.

Напомним, реконструкция четвертой очереди набережной завершилась весной. Сразу после открытия участка вскрылись многочисленные недостатки проведенного ремонта. После дождей дорожки заливала грязь с газонов, в некоторых местах провалилась тротуарная плитка и т.д. С лета подрядчик устранял выявленные нарушения, пишет Самру.ру.
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