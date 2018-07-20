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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На доме по ул. Ново-Садовая в Самаре появится новое граффити

20 июля 2018 12:50
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На доме по ул. Ново-Садовая в Самаре появится новое граффити
В качестве исполнителей выступит команда челябинских художников.

Граффити нанесут на фасад дома на улице Ново-Садовой, 198. В качестве исполнителей выступит команда челябинских художников, а заказчиком проекта является Фонд капитального ремонта Самарской области.

— Мы приступим к работам в субботу, 21 июля. На начальном этапе специалисты нанесут на стену дома контуры рисунка. И только после этого они начнут создавать основной портрет, — сообщил руководитель подрядной организации Павел Щеклеин.

Согласно эскизу, на фасаде дома появится изображение девушки, сидящей на облаках. Художники планируют завершить все работы до 27 июля, пишет 63.ру.

Ранее челябинцы разрисовали многоквартирное здание на проспекте Ленина, 7. Там появилась девушка, которая фотографирует ракету «Союз».



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