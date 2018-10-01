На Московском шоссе в Самаре хотят сделать шумопоглощающий экран
1 октября 2018 11:51
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Антишумовую конструкцию специалисты смонтируют во время адаптации Московского шоссе. Разработка запланирована в 2018 году – сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве Самарской области.
Защита от шума понадобилась при строительстве дорожного кольца летом 2017 года. Объект стал работать с 9 октября 2017 года, после чего самарцы пожаловались на неудобства, пишет "ФедералПресс".
Жители дома на Московском шоссе,2 постоянно терпят запахи автомобильных газов, пыль и грязь. После крупногабаритного транспорта дома начинает трясти.
Чиновники предложили установить шумозащитные экраны, но такой вариант горожан не устроил. Представители Минтранса нашли компромисс в виде прозрачных экранов.
Фото pixabay.com
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