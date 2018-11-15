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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На Мехзаводе в Самаре отремонтируют дом культуры «Октябрь»

15 ноября 2018 12:33
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На Мехзаводе в Самаре отремонтируют дом культуры «Октябрь»
Здание сейчас находится в плачевном состоянии.

Дом культуры «Октябрь» в поселке Мехзавод ожидает капитальный ремонт. Сейчас владельцы здания, представители ДК «Чайка», ищут компанию, которая выполнит работы. Заявку опубликовали на портале госуслуг.

ДК «Октябрь» перешел представителям ДК «Чайка» по праву оперативного управления.

— Подрядчикам предстоит привести в порядок само здание, а также обновить коммуникации — сети электро- и водоснабжения, канализацию, отопление и вентиляцию. Кроме этого, строителям нужно отремонтировать сцену, актовый зал и повесить новые люстры, — говорится в документах закупки.

Капитальный ремонт должны закончить до 25 декабря 2019 года. На работы планируют выделить 98 603 500 рублей. Деньги поступят из городского и областного бюджетов, пишет 63.ру.

Фото pixabay.com


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Комментарии



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