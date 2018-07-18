Магазин на Московском шоссе в Самаре снесут под дорогу к стадиону
18 июля 2018 09:40
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Решение об изъятии участка вместе с находящимся на нем магазином правительство Самарской области опубликовало 30 июня. Там, согласно планам чиновников, должна быть проложена автомобильная дорога «проезд №12».
Участок, о котором идет речь, расположен по адресу Кировский район, 17 км Московского шоссе, линия 1, участок №4-а. Его площадь — 180 кв. м, кадастровая стоимость — 1,81 млн рублей. Он предназначен под размещение объектов торговли. На участке находится нежилое здание площадью 201,5 кв. м, построенное, по всей видимости, законно.
И участок, и магазин планируется изъять у собственника, чтобы разместить автомобильную дорогу. Судя по тому, что в документации есть отсылка на проект планировки территории под размещение стадиона на 45 тыс. зрительских мест, дорога будет представлять собой съезд на Московское шоссе.
Примечательно, что совсем рядом пролегает та часть ул. Алма-Атинской, на которой сконцентрировалось наибольшее количество кафе и развлекательных заведений. Напомним, до недавних пор продолжали вестись споры о сносе части объектов для расширения улицы, которые разрешились мирным путем в пользу владельцев кафе. По всей видимости, магазину на Московском шоссе повезло меньше, пишет "СО ОНЛАЙН".
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Комментарии
Благоустройство региона
18 июля 2018 10:40
Новшество должно были помочь пешеходам безопасно пересекать улицы. Благоустройство региона
64
18 июля 2018 09:40
И участок, и магазин планируется изъять у собственника. Благоустройство региона
142
18 июля 2018 09:29
Сейчас начата подготовка к работам. Благоустройство региона
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