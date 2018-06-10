МАУ «Парки Самары» ищет компанию, которая установит колесо обозрения в парке Гагарина
10 июня 2018 11:32
Максимальная цена контракта составляет 7 миллионов 500 тысяч рублей. Эта сумма включает в себя все расходы, говорится в конкурсной документации.
С компанией, которая предложит наиболее приемлемую цену и условия, «Парки Самары» заключат контракт сроком до 31 июля этого года.
Вместе с тем, в документах закупки нет информации о том, когда именно подрядчики закончит монтаж аттракциона высотой 55 м.
Эпопея с установкой нового колеса обозрения в парке Гагарина длится уже несколько лет. Летом 2010 года инвестором выступала компания «Мир». Аттракцион обещал стать самым высоким на территории России. Но работы приостановили из-за отсутствия разрешения на капитальное строительство. Компания демонтировала колесо обозрения и увезла его в Лазаревское, пишет 63.ру.
В 2015 году власти областного центра вернулись к вопросу установки колеса обозрения в парке Гагарина. Появился новый инвестор — ЗАО «Национальная инновационная корпорация «Нацинпроект»» (Москва). В октябре власти Самары подписали с компанией документ о передаче в аренду участка площадью 1521 кв. м в зеленой зоне. Причем договор не предусматривал для инвестора права выкупа земли в собственность.
Предполагалось, что высота аттракциона составит 50 метров. На колесе собирались оборудовать 24 обзорные кабины, рассчитанные на четырех пассажиров каждая. В них обещали установить кондиционер и обогреватель, поэтому аттракцион предполагалось использовать круглогодично.
Однако работы затормозил судебный процесс, который инициировал Росреестр. Ведомство отказалось регистрировать договор аренды земельного участка в парке.
Но в итоге покупать колесо обозрения пришлось МАУ «Парки Самары». На нем установят 24 кабинки. Каждая из них будет рассчитана на шесть человек, а внутри предусмотрели обогрев.
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Комментарии
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