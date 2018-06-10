Я нашел ошибку
Главные новости: 
Жертвами аварии стали четыре человека.
В Орловской области грузовой поезд на переезде врезался в автобус, в котором находились 15 человек
Задаетесь вопросом, что можно брать с собой на стадион
17 июня, в Самаре пройдёт первый матч ЧМ-2018: ознакомьтесь с памяткой болельщика!
В 2000 году в патриотизме признались 84% участников опроса.
Около 92% россиян считают себя патриотами, это максимальный показатель за 18 лет
До 80% газовых плит в домах остались еще с советских времен, и их нельзя модернизировать, говорят эксперты.
Минстрой предлагает оборудовать все газовые плиты для жилых домов специальными устройствами для предотвращения взрывов
В Самаре временно перекроют Хрустальный переулок
В Самаре временно перекроют Хрустальный переулок
В День России, 12 июня, в Самаре после реконструкции откроется четвертая очередь городской набережной Волги.
В День России, 12 июня, в Самаре после реконструкции откроется четвертая очередь городской набережной Волги
Тольяттинец Глеб Чугунов стал чемпионом мира по спидвею
Тольяттинец Глеб Чугунов стал чемпионом мира по спидвею
Россельхознадзор начал снимать запрет на ввоз белорусского молока
Россельхознадзор начал снимать запрет на ввоз белорусского молока
сегодня  Воскресенье,10 июня, 13:42
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/06:
USD 62.34
-0.33
EUR 73.37
-0.42
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

МАУ «Парки Самары» ищет компанию, которая установит колесо обозрения в парке Гагарина

10 июня 2018 11:32
МАУ «Парки Самары» ищет компанию, которая установит колесо обозрения в парке Гагарина
Пока нет информации, когда колесо установят.

Максимальная цена контракта составляет 7 миллионов 500 тысяч рублей. Эта сумма включает в себя все расходы, говорится в конкурсной документации.

С компанией, которая предложит наиболее приемлемую цену и условия, «Парки Самары» заключат контракт сроком до 31 июля этого года.

Вместе с тем, в документах закупки нет информации о том, когда именно подрядчики закончит монтаж аттракциона высотой 55 м.

Эпопея с установкой нового колеса обозрения в парке Гагарина длится уже несколько лет. Летом 2010 года инвестором выступала компания «Мир». Аттракцион обещал стать самым высоким на территории России. Но работы приостановили из-за отсутствия разрешения на капитальное строительство. Компания демонтировала колесо обозрения и увезла его в Лазаревское, пишет 63.ру.

В 2015 году власти областного центра вернулись к вопросу установки колеса обозрения в парке Гагарина. Появился новый инвестор — ЗАО «Национальная инновационная корпорация «Нацинпроект»» (Москва). В октябре власти Самары подписали с компанией документ о передаче в аренду участка площадью 1521 кв. м в зеленой зоне. Причем договор не предусматривал для инвестора права выкупа земли в собственность.

Предполагалось, что высота аттракциона составит 50 метров. На колесе собирались оборудовать 24 обзорные кабины, рассчитанные на четырех пассажиров каждая. В них обещали установить кондиционер и обогреватель, поэтому аттракцион предполагалось использовать круглогодично.

Однако работы затормозил судебный процесс, который инициировал Росреестр. Ведомство отказалось регистрировать договор аренды земельного участка в парке.

Но в итоге покупать колесо обозрения пришлось МАУ «Парки Самары». На нем установят 24 кабинки. Каждая из них будет рассчитана на шесть человек, а внутри предусмотрели обогрев.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
10 июня 2018  12:30
В День России, 12 июня, в Самаре после реконструкции откроется четвертая очередь городской набережной Волги.
В День России, 12 июня, в Самаре после реконструкции откроется четвертая очередь городской набережной Волги
Это событие завершит масштабное обновление городской набережной, которое началось еще в 2011 году по инициативе Дмитрия Азарова. Благоустройство региона
0
10 июня 2018  11:32
МАУ «Парки Самары» ищет компанию, которая установит колесо обозрения в парке Гагарина
МАУ «Парки Самары» ищет компанию, которая установит колесо обозрения в парке Гагарина
Пока нет информации, когда колесо установят. Благоустройство региона
0
10 июня 2018  11:22
Бульвар на улице Революционной в Самаре выложат двухцветной плиткой
Бульвар на улице Революционной в Самаре выложат двухцветной плиткой
Работы проводят в рамках программы по благоустройству «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство региона
0
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
0
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
66
17 мая 2018  16:41
Выбрать септик для загородного дома
Выбрать септик для загородного дома
 Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты.    Капитальный ремонт в Самаре
168
Весь список
Всё в Дом
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
76
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
74
3 мая 2018  18:47
Покупка кухни в Кишиневе
Покупка кухни в Кишиневе
 Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое.  Всё в Дом
151
Весь список
ЖКХ
9 июня 2018  21:13
В послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям области глава региона подчеркнул:
В Самаре прошел форум управляющих компаний в сфере ЖКХ
 В послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям области глава региона подчеркнул: "Новое время требует новых технологий управления. Это... ЖКХ
0
9 июня 2018  16:11
На площадке Правительства Самарской области собрались представители власти, управляющих и ресурсоснабжающих компаний.
В Самаре проходит "Форум управляющих организаций в сфере ЖКХ"
На площадке Правительства Самарсой области собрались представители власти, управляющих и ресурсоснабжающих компаний.    ЖКХ
0
9 июня 2018  13:26
В Самаре проходит
В Самаре проходит "Форум управляющих организаций в сфере ЖКХ"
На площадке Правительства региона собрались представители власти, управляющих и ресурсоснабжающих компаний.  ЖКХ
0
Весь список

Экология
8 июня 2018  13:02
Ожидаются неблагоприятные погодные явления в Самарской области
Ожидаются неблагоприятные погодные явления в Самарской области
Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. Экология
0
7 июня 2018  13:51
В Самаре сегодня, 7 июня прошел град
В Самаре сегодня, 7 июня прошел град
Потепление ожидается не раньше следующей недели. Экология
0
5 июня 2018  11:46
В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий. Возможен град, синоптики прогнозируют грозу.
В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий
Возможен град, синоптики прогнозируют грозу. Экология
0
Весь список


Видео
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
0
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
537
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
445
28 апреля 2018  10:53
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Скорее всего, это сом.
Социум
910
27 апреля 2018  10:50
Самарская коза Забияка предсказала исход ЧМ-2018 по футболу
Самарская коза Забияка предсказала исход ЧМ-2018 по футболу
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии.
ЧМ-2018
754
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
0
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
421
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
699
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
874
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
597
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1962
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают в детскую картинную галерею на выставку «Эксклюзивная кукла особняка Клодта»
В Самаре на набережной между Некрасовским и Ленинградским спуском откроется «Город Мастеров»
В Самарской области пройдут мастер-классы для молодежи по созданию современных арт-объектов (граффити)
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда