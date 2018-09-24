Куйбышевская магистраль благоустроит территорию около здания управления дороги в Самаре
24 сентября 2018 10:28
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В сентябре 2018 года на Куйбышевской магистрали начнутся работы по благоустройству территории, прилегающей к зданию управления дороги. Основная задача – устранение больных и аварийных деревьев, создание гармоничного ландшафта в скверах управления.
В ходе работ будет заменено 76 больных и аварийных деревьев разных пород. Взамен них будут высажены 28 голубых елей сорта «Глаука», сохраняющего декоративно-эстетические свойства на протяжении всего жизненного цикла, неприхотливого в уходе, устойчивого к вредителям, болезням и неблагоприятным городским условиям (загрязнению и задымлению). Дополнительно к елям будут высажены 48 декоративных кленов с зеленой и пурпурной окрасками. Согласно ландшафтному проекту будут посажены крупномерные деревья высотой от 2,5 до 4,5 метров, адаптированные к условиям роста в Поволжье.
Планируемые работы, дизайн ландшафта согласованы с администрацией Железнодорожного района и городского округа Самара.
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