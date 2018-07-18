Кнопки для переключения светофоров самарцам не понравились
18 июля 2018 10:40
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Некоторое время назад в Самаре светофоры, расположенные на дорогах с плотным движением, оборудовали специальным кнопками. Они должны были помочь пешеходам безопасно пересекать улицы. В конечном итоге это нововведение поддержали далеко не все.
«Эксперимент с кнопками не удался, имеет смысл "убрать за собой" и демонтировать ненужное оборудование. Пожилые пешеходы и дети идут к кнопке, читают таблички и не понимают, куда нажимать и что делать», - пишет в "Твиттере" самарец Алексей Игоревич.
Предложение поддержали и в организации «Дорсигнал», которая отвечает за работу светофоров. К ее сотрулникам поступают жалобы на то, что кнопки сбивают режим устройств и это создает лишнюю путаницу в организации движения, пишет ТРК "Терра".
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Комментарии
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18 июля 2018 10:40
Новшество должно были помочь пешеходам безопасно пересекать улицы. Благоустройство региона
75
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