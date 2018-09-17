Какие районы Самары получат «пятерку» по благоустройству?

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На электронно-коммуникационной платформе по взаимодействию граждан с органами власти «ВМЕСТЕ» стартовало голосование, посвященное итогам масштабной кампании по благоустройству общественных пространств в разных районах Самары. Комплексные ремонтные работы на 22 объектах проходили в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Какие общественные территории – скверы, бульвары, аллеи – стоит привести в порядок, решали сами горожане в ходе народного голосования в марте этого года.Стоит отметить, что все работы по ремонту и благоустройству подрядчики смогли провести в сжатые сроки – всего за 1,5 месяца. Выйти на площадки рабочие смогли только после официального окончания ЧМ-2018 по футболу, а сдать объекты необходимо было уже к началу сентября. Несмотря на это, абсолютное большинство территорий успели привести в порядок: почти весь перечень мероприятий, предусмотренных проектами, выполнен.На каждом из объектов провели комплексный ремонт: заменили старое асфальтобетонное покрытие, бордюры, подготовили почву и засеяли газоны, установили новые лавочки, урны, освещение, разбили клумбы. Кроме того, на многих территориях появились новые детские игровые комплексы, спортивные площадки, многофункциональные площадки для игровых видов спорта. Некоторые скверы и бульвары украсили оригинальными малыми архитектурными формами.Например, в сквере «Дубовый колок», который расположен в районе пересечения ул. Стара-Загоры и Димитрова, установили мини-эстраду со сценой и местами для зрителей.На аллее по ул. Революционной появилась необычная алая беседка с полками для буккроссинга.Шкаф с книгами, которыми могут обмениваться все желающие, поставили и в сквере имени Чехова в Советском районе.А вот в сквере Нефтяников в Куйбышевском районе появился мини-скейтпарк.Благодаря новым МАФам и комплексному подходу к благоустройству, многие городские территории преобразились до неузнаваемости. Какие общественные пространства станут излюбленными местами отдыха самарцев? Что понравилась горожанам больше всего? Ответить на эти вопросы поможет голосование на портале «ВМЕСТЕ».Напомним, что оценить результаты масштабного благоустройства, которое этим летом охватило весь город, может любой житель региона. на специальной странице для голосования https://vmeste-region.ru/votes/414Для этого необходимо зайти на сайт (или скачать мобильное приложение) и пройти простую регистрацию.Посмотреть фото объектов благоустройства можно в альбоме официальной группы «ВМЕСТЕ» ВКонтакте - https://vk.com/album-157403604_255355783