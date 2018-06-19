"Инженерные системы" в Самаре проводят системную работу по обращениям граждан

Я нашел ошибку
Главные новости: 
В этот день многие пришли сдавать кровь впервые, но были также и те, для кого донорство – образ жизни и определенный путь, по которому они следуют уже многие годы.
В Самаре прошел Всемирный день донора под девизом «Вступай в нашу команду»
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.
В Самарской области ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с
В регионах эта сумма составляет 60 тыс. рублей.
Чтобы считаться средним классом в Москве, необходимо зарабатывать от 121 тыс. рублей
Повышение НДС само по себе не станет ударом по экономике, однако плохо, что одновременно с ним не принимаются необходимые для бизнеса решения, такие, например, как снижение страховых взносов.
Настройка НДС: как смягчить последствия повышения налога
Отмечается, что аттракцион после инцидента закрыли на ремонтные работы.
СК проверит сообщение о зависших вниз головой на аттракционе в Новосибирске людях
Проведение данных встреч способствует успешному развитию внешнеторговой деятельности региона.
Самарские таможенники провели заседание Консультативной рабочей группы для бизнесменов региона
«Легче предупредить болезнь, чем лечить ее», — отметила психиатр, рекомендовав взрослым контролировать время, проведенное за игрой, а родителям, обеспокоенным потенциальными проблемами из-за игр у детей, отвлекать их на другие занятия.
Впервые в перечень болезней вошла зависимость от видеоигр
В последнее время ситуация улучшается, за счёт постоянного наблюдения на ранее выявленных незаконных карьерах не фиксируется новых фактов нарушений.
В Самарской области система по предотвращению незаконной разработки новых карьеров пока работает недостаточно эффективно
сегодня  Вторник, 19 июня, 16:37
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/06:
USD 63.48
0.79
EUR 73.48
0.95
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

"Инженерные системы" в Самаре проводят системную работу по обращениям граждан

19 июня 2018 12:17
156
В итоге количество сообщений от горожан о проблемах заметно сократилось.

Предприятие продолжает выполнение необходимых работ по обращениям от жителей города, связанных с ликвидацией многолетних подтоплений городских территорий. Это одна из приоритетных задач предприятия.
Первые шаги в этом направлении были сделаны в 2011 году по инициативе Дмитрия Азарова, когда он был избран жителями города на должность мэра. По поручению Дмитрия Игоревича на предприятии была налажена обратная связь с жителями. С этой целью была создана диспетчерская служба. Выезжая для проведения проверок по обращениям граждан, специалисты МП городского округа Самара «Инженерные системы» стали непосредственно на месте встречаться с жителями для обсуждения проблем и оперативно принимать необходимые меры для их решения.
Так, в мае 2018 года по обращению жителей дома № 136 по улице Физкультурной специалистами МП городского округа Самара «Инженерные системы» был построен новый дождеприемный колодец, в результате была решена проблема водоотведения поверхностного стока.

В настоящее время в диспетчерскую предприятия поступают единичные жалобы на дворовые потопы вместо прежних десятков звонков после каждого дождя. Необходимо отметить, что активные жители и члены ОСМ не только сообщают в диспетчерскую службу о проблемах в своих дворах, но и берут под контроль дальнейшую работу по их решению. Понятно, что в первую очередь работы выполняются там, где ситуация более неблагополучная, однако, ни одно обращение не остается без внимания. Вся информация проверяется с выездом на место, адреса дворов, где возникают подтопления, регистрируются, и, в дальнейшем, необходимые мероприятия проводятся в плановом порядке.

Так, например, в августе 2017 по обращению жителей была решена проблема водоотведения во дворе дома № 17 по улице Советской Армии. При выезде на место специалисты предприятия пришли к выводу, что по этому адресу в период интенсивных осадков может произойти подтопление территории детского сада. Чтобы избежать этого, был реконструирован смотровой колодец и капитально отремонтирован дождеприемный колодец, а также выполнены работы по очистке 5 колодцев и 85 метров трубопроводов бесхозных сетей.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
19 июня 2018  12:17
"Инженерные системы" в Самаре проводят системную работу по обращениям граждан
В итоге количество сообщений от горожан о проблемах заметно сократилось. Благоустройство региона
156
19 июня 2018  10:20
В Самаре снесут магазин около
В Самаре снесут магазин около "Каравана"
В мэрии сообщили, что кирпичное здание построили самовольно. Благоустройство региона
201
18 июня 2018  20:49
«Дирижабль» передали на баланс Самарского государственного института культуры.
Глава региона Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн открыли комплекс «Дирижабль» в здании бывшего Коммерческого клуба
«Дирижабль» передали на баланс Самарского государственного института культуры.  Благоустройство региона
613
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
5
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
70
17 мая 2018  16:41
Выбрать септик для загородного дома
Выбрать септик для загородного дома
 Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты.    Капитальный ремонт в Самаре
171
Весь список
Всё в Дом
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
82
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
78
3 мая 2018  18:47
Покупка кухни в Кишиневе
Покупка кухни в Кишиневе
 Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое.  Всё в Дом
155
Весь список
ЖКХ
18 июня 2018  09:06
Только с должников-юридических лиц за месяц с помощью позорной пирамиды СКС смогли собрать почти 500 тысяч рублей.
Только с должников-юридических лиц за месяц с помощью позорной пирамиды СКС смогли собрать почти 500 тысяч рублей
Эффект превзошел ожидания. ЖКХ
156
15 июня 2018  09:55
К открытию ЧМ–2018 СКС официально открыли сквер около арт-объекта в Самаре
К открытию ЧМ–2018 СКС официально открыли сквер около арт-объекта в Самаре
Городская скульптура появилась на пересечении улиц Полевой и Галактионовской осенью 2017 года.  ЖКХ
31
14 июня 2018  18:58
Руководители коммунальных компаний оплатят их долги личными сбережениями
Руководители коммунальных компаний оплатят их долги личными сбережениями
  ЖКХ
20
Весь список

Экология
17 июня 2018  11:53
Такого холодного лета в Самарской области не было 100 лет Температурные рекорды перекрыты в нескольких населенных пунктах.
Такого холодного лета в Самарской области не было 100 лет
Температурные рекорды перекрыты в нескольких населенных пунктах. Экология
35
14 июня 2018  12:48
Гринпис изучил мнение жителей и властей Самары о загрязнении воздуха
Гринпис изучил мнение жителей и властей Самары о загрязнении воздуха
Самара попала в «жёлтую» категорию рейтинга, которая означает, городские власти недооценивают важные элементы экологизации транспорта. Экология
7
13 июня 2018  12:09
Футбольные болельщики смогут посадить дерево
Футбольные болельщики смогут посадить дерево
Так они компенсируют свой "углеродный след". Экология
9
Весь список


Видео
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
168
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
33
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
18
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
17
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
552
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1109
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
19
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
433
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
710
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
885
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
610
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1978
Весь список

Мероприятия
В Самаре прошел Всемирный день донора под девизом «Вступай в нашу команду»
Самарские таможенники провели заседание Консультативной рабочей группы для бизнесменов региона
В Самаре прошла «Литературная ночь»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда