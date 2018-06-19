"Инженерные системы" в Самаре проводят системную работу по обращениям граждан

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Предприятие продолжает выполнение необходимых работ по обращениям от жителей города, связанных с ликвидацией многолетних подтоплений городских территорий. Это одна из приоритетных задач предприятия.Первые шаги в этом направлении были сделаны в 2011 году по инициативе, когда он был избран жителями города на должность мэра. По поручению Дмитрия Игоревича на предприятии была налажена обратная связь с жителями. С этой целью была создана диспетчерская служба. Выезжая для проведения проверок по обращениям граждан, специалисты МП городского округа Самара «Инженерные системы» стали непосредственно на месте встречаться с жителями для обсуждения проблем и оперативно принимать необходимые меры для их решения.Так, в мае 2018 года по обращению жителей дома № 136 по улице Физкультурной специалистами МП городского округа Самара «Инженерные системы» был построен новый дождеприемный колодец, в результате была решена проблема водоотведения поверхностного стока.В настоящее время в диспетчерскую предприятия поступают единичные жалобы на дворовые потопы вместо прежних десятков звонков после каждого дождя. Необходимо отметить, что активные жители и члены ОСМ не только сообщают в диспетчерскую службу о проблемах в своих дворах, но и берут под контроль дальнейшую работу по их решению. Понятно, что в первую очередь работы выполняются там, где ситуация более неблагополучная, однако, ни одно обращение не остается без внимания. Вся информация проверяется с выездом на место, адреса дворов, где возникают подтопления, регистрируются, и, в дальнейшем, необходимые мероприятия проводятся в плановом порядке.Так, например, в августе 2017 по обращению жителей была решена проблема водоотведения во дворе дома № 17 по улице Советской Армии. При выезде на место специалисты предприятия пришли к выводу, что по этому адресу в период интенсивных осадков может произойти подтопление территории детского сада. Чтобы избежать этого, был реконструирован смотровой колодец и капитально отремонтирован дождеприемный колодец, а также выполнены работы по очистке 5 колодцев и 85 метров трубопроводов бесхозных сетей.