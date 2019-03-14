Глава Самары Елена Лапушкина проверила качество уборки дорог

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Глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание, в ходе которого проверила работу служб благоустройства по уборке от снега и талых вод объектов улично-дорожной сети. В центре внимания оказались Кировский, Промышленный, Советский и Железнодорожный районы. Маршрут был составлен с учетом обращений жителей, направленных через районные администрации, Департамент городского хозяйства и экологии, единую дежурно-диспетчерскую службу и социальные сети.Отправной точкой выездного совещания стал посёлок Зубчаниновка. Жители поселка обращались к Главе города с просьбой организовать уборку ряда улиц, которые подтапливает при наступлении плюсовых температур. По их словам, талые воды скапливаются на Магистральной, Аптечной, Ученической, Литвинова, Донецкой и других улицах.«В этом сезоне действительно выпало большое количество осадков, но это не может служить оправданием. Раз поступают сигналы о подтоплении территории, нужно пересмотреть работу, направить сюда дополнительную технику для вывоза снега», - поручила Елена Лапушкина руководителю директору муниципального предприятия «Благоустройство» Евгению Садовникову.Также Глава города отметила, что при нынешних погодных условиях одним вывозом снега не обойтись: она поручила усилить работу по отводу и откачке воды в местах ее скопления.В Промышленном районе Елена Лапушкина прогулялась по тротуарам проспекта Кирова, улицы Ставропольской от проспекта Кирова до Ново-вокзальной, а также осмотрела дворовые территории. Глава города обратила внимание Евгения Садовникова на некачественную работу по расчистке тротуаров и пешеходных переходов. Кроме того, она обратила внимание на необходимость проведения работ по расчистке крыш зданий от снега и надели. Елена Лапушкина поручила в оперативном порядке передать информацию о кровлях, которые нуждаются в расчистке, управляющей компании для срочного принятия мер, сообщает горадминистрация.Особое внимание Глава города уделила состоянию проездов и подходов к социальным учреждениям. Среди них – кардиологический диспансер на Аэродромной, диагностический центр на улице Мяги и школа №134 на улице Мостовой. И если замечания от жителей по поводу расчистки тротуаров и отводу талых вод возле школы в поселке Шмидта к моменту объезда были практически устранены, то состояние парковочных карманов и подходов к диагностическому центру вызвали вопросы.Руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин сообщил, что данная территория обслуживается медицинским учреждением. Глава города поручила связаться с руководством организации и сообщить о необходимости проведения работ по расчистке и вывозу снега.Также руководитель Департамента доложил, что на полигоны с объектов улично-дорожной сети и с территорий общественных пространств уже вывезено более 850 тысяч тонн снега. Он отметил, что в первую очередь снег вывозят с городских территорий, расположенных в низинах и подверженных риску подтопления.«Я буду держать на контроле территории, по которым поступает наибольшее количество жалоб. Часть площадок уже почищена, но работы остается много. В ближайшее время представьте график проведения работ. До тех пор, пока ситуация не нормализуется, я продолжу лично проводить проверки», - обратилась Елена Лапушкина к Евгению Садовникову и Олегу Ивахину.