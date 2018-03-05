Глава Самарской области Дмитрий Азаров сам вышел на уборку снега
5 марта 2018 10:58
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Начало весны продолжает «радовать» погодными «качелями»: то самарцев проверяют на прочность сильные морозы, а то снег решает, что зимой его было слишком мало, и буквально заваливает дороги и дворы. Вчера, 4 марта, из-за обильного снегопада все коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. Днем расчисткой улиц занимались 102 машины и 114 дорожных рабочих. Ночью число техники должны были увеличить в три раза.
За лопату взялся и врио губернатора Дмитрий Азаров.
«Весна весной, а снег убирать надо. Приступаю», - написал глава региона в своем Твиттере и подкрепил свои слова фотографией лопаты.
Запись собрала много комментариев. Одни самарцы поддержали такое рвение руководителя области, другие начали советовать лопату получше, а кто-то заявил, что лопата — это уже прошлый век, и пора бы уже применять для уборки снега нанотехнологии.
Между тем снег не хочет сдавать занятые позиции, и сегодня, 5 марта, борьба с ним, по всей видимости, будет продолжаться весь день, пишет ПроГородСамара.
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