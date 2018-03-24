Фасад дома 71Б по ул. Молодогвардейской в Самаре теперь выглядит так
24 марта 2018 10:49
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Фасад дома 71Б по ул. Молодогвардейской теперь выглядит так.
"Несмотря на нашу глубокую любовь к старинным кирпичам - многое пришлось переделывать полностью, например декоративный парапет. Скоро доделаем боковые стенки", - сообщает компания "Рапида" в группе ВК.
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