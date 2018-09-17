Еще 25,9 млн рублей направят на строительство парковок у "Самара Арены"
17 сентября 2018 11:15
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В Самаре объявлены торги на проведение дополнительных работ по устройству парковок возле нового стадиона.
Подрядчику планируется заплатить 25,9 миллиона рублей из регионального бюджета. Работы должны быть завершены до конца текущего года.
Исполнителя выберут в октябре. Ему предстоит устроить въезды, разобраться с электроснабжением КПП, дождевой канализацией, сетями водоснабжения.
Напомним, у "Самара Арены" предусмотрены южная, восточная и северная парковки, пишет Самру.ру.
Фото pixabay.com
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